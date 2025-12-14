Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los panettones más rellenos están en Tenerife: solo aptos para auténticos amantes del dulce

Este año han elaborado panettones relleno de chocolate Dubai

Un esponjoso panettone.

Un esponjoso panettone. / SHUTTERSTOCK

Helena Ros

Helena Ros

La Navidad empieza a allegar a la isla de Tenerife. Mercadillos, luces, ambiente familiar, planes... un sin fin de actividades dirigidas a todos los públicos para que todos los ciudadanos puedes disfrutar de unas buenas fiestas.

Los panettones son uno de los imprescindibles de los hogares para estas fechas. Este dulce estilo bollo, tiene su origen en Italia y es una gran opción para poner un dulce en la mesa estas navidades. Los tradicionales se elaboraban con pasas y frutas confitadas, pero eso ha cambiado porque muchos establecimientos los ofrecen con los rellenos más locos.

Ducí lleva tiempo consolidándose como una de las referencias tinerfeñas en elaboraciones dulces artesanales. Sus croissants XXL, que también se pueden encontrar de diferentes sabores son muestra de ello.

Sabores para todos los gustos

"Suaves como dicta la tradición, rellenos como nos gusta en Sicilia (y en Tenerife)", describen ellos mismos en sus redes sociales.

Los panettones ya están disponibles en el local, y se recomienda reservarlos para no quedarse sin ellos. Entre sus sabores más explosivos destacan:

  • Nutella
  • Pistacho clásico y chocolate Dubai
  • Lotus
  • Chocolate blanco
  • Kinder
  • Dulce de leche
  • Ferrero Rocher

Y sí, se puede combinar dos sabores en un mismo panettone, una opción perfecta para los clientes más golosos que buscan un producto exclusivo

Un imprescindible navideño en Tenerife

Las panettones de Ducí son un producto imprescindible en la Navidad de los tinerfeños debido a:

  • Su calidad artesanal
  • La auténtica técnica italiana
  • Sus chorreantes y cremosos rellenos
  • Y su constante innovación y capacidad de complacer el gusto de sus clientes.

Dónde encontrar los panettones de Ducí

El establecimiento se encuentra en la Avenida Marítima, 33, Local 13, Candelaria. Un lugar perfecto para acudir si quieres probar los panettones más explosivos de la isla.

Abre de miércoles a domingo de 9:00 a 22:30 horas, ampliando su horario viernes y sábado hasta las 23:00 horas. Lunes y martes el local permanece cerrado por descanso del personal.

La Aemet alerta: la borrasca Emilia seguirá dejando lluvias, viento fuerte y mala mar este domingo en Tenerife

La Seguridad Seguridad subasta una vivienda en una de las mejores zonas para vivir de la isla: así puedes pujar por ella

Los panettones más rellenos están en Tenerife: solo aptos para auténticos amantes del dulce

El viñedo más alto de Europa está en este municipio de Tenerife: así es el rincón volcánico que enamora a los amantes del vino

La borrasca Emilia deja "mucho ruido y menos daños de los esperados" en Tenerife

Grupo Sabina dona más de 21.000 kg de alimentos a Cáritas

Una borrasca "típica" que se despide este domingo de Canarias

Las olas de casi seis metros de la borrasca Emilia dejan pocas incidencias

