Un milagro de la Navidad en Tenerife: reencuentran a un gato con su dueña tras siete años desaparecido

Hay historias que parecen escritas para una película navideña, pero esta ocurrió esta misma semana en Tenerife. En junio de 2018, Oreo, un gato negro, desapareció sin dejar rastro en La Laguna. Pasaron los meses, luego los años, y con ellos se fue apagando la esperanza de volver a verlo. O eso parecía.

Siete años y medio después, el destino quiso que Oreo reapareciera en Varadero–Radazul, dentro del municipio de El Rosario. Allí, el personal voluntario del proyecto CER (Captura, Esterilización y Retorno) llevaba tiempo siguiendo la pista de un gato aparentemente abandonado que merodeaba por la zona. Cuando finalmente fue capturado para su esterilización, nadie imaginaba lo que estaba a punto de descubrirse.

Al pasar el lector, surgió la sorpresa: Oreo tenía microchip. Un dato poco habitual en gatos, y decisivo. El sistema reveló que figuraba como desaparecido desde 2018 y que su familia lo había buscado durante años. Gracias a la rápida actuación del veterinario asesor del proyecto CER y a la colaboración de la Clínica Veterinaria 3 de Mayo, se logró localizar a su dueña, que hoy vive en Bilbao.

La incredulidad dio paso a la emoción. Dos días después de recibir la llamada, la mujer estaba de nuevo en Tenerife. El reencuentro no necesitó palabras: miradas, caricias, silencio y lágrimas. Oreo volvía a casa, contra todo pronóstico, demostrando que incluso después de casi una década, los finales felices existen.

Desde el Ayuntamiento de El Rosario han querido agradecer públicamente la labor del voluntariado del proyecto CER y del personal veterinario, subrayando que esta historia es también un mensaje de concienciación. Identificar a los animales con microchip salva vidas, une familias y permite milagros como este.