Emilia deja en Tenerife metro y medio de nieve en el Teide y 584 incidencias leves
La borrasca ha dejado registros de rachas de más de 159 km/h en Izaña, temperaturas bajo cero en el Parque Nacional y también lluvias superiores a 69 mm en municipios como Arico y El Rosario
El paso de la borrasca Emilia por Tenerife ha dejado una estampa blanca en el Parque Nacional del Teide con una nevada que no se veía desde el año 2016. El espesor de la nieve de más de metro y medio cubren todo el Valle de Ucanca, además de los montes de Arico, Arafo y Güímar.
En total 584 incidencias se registraron principalmente relacionadas con la acción del fuerte viento, según el balance actualizado realizado por el Cabildo de Tenerife en el marco de la activación del Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN).
La presidenta, Rosa Dávila, ha señalado que “ya se trabaja en un operativo especial por nevada, con más de una decena de efectivos, para proceder a la reapertura de las carreteras de acceso al Teide en cuanto las condiciones lo permitan.
El objetivo principal es garantizar la seguridad y protección de todos los tinerfeños y tinerfeñas, por lo que se están coordinando todos los medios necesarios con la máxima prudencia”.
Preparativos en carreteras de acceso al Teide
Asimismo, Dávia ha subrayado que “se está haciendo todo lo posible para que, a la mayor brevedad, los residentes de la isla puedan volver a disfrutar de la nieve y del Parque Nacional del Teide con todas las garantías de seguridad”.
Durante todo el episodio se ha mantenido una coordinación permanente desde el CECOPIN con los municipios, con 19 ayuntamientos que han activado sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y, a su vez, han estado conectados de forma continua para el seguimiento de la situación.
Recuperar la normalidad
Por su parte la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, subrayó que “desde el Cabildo vamos a mantener todos los efectivos activados para ahora recuperar la normalidad y seguridad de los incidentes ocasionados. El esfuerzo de los ayuntamientos y las 374 personas que estuvieron operativa han permitido garantizar la seguridad de toda la isla”.
El Cabildo prepara este domingo la operación nevada con más de una decena de efectivos de carreteras
El Cabildo de Tenerife insiste en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúe activo el PEIN.
Incidencias registradas
Las 584 incidencias contabilizadas han estado derivadas, en su mayoría, de la acción del viento, con actuaciones relacionadas con la caída y retirada de árboles, vallas, farolas y mobiliario urbano, así como obstáculos en la red viaria, sin que se hayan registrado incidencias de gravedad ni daños personales.
En cuanto a los servicios básicos esenciales, las incidencias detectadas en la red viaria han estado vinculadas a la presencia de obstáculos, sin afecciones relevantes.
El viento ha provocado retrasos y desvíos puntuales en el Aeropuerto de Tenerife Norte, aunque sin incidencias de consideración; el transporte marítimo se ha mantenido operativo.
Según Endesa, se han registrado cortes puntuales de suministro eléctrico que han sido atendidos progresivamente. Asimismo, se habilitó un albergue en Puerto de la Cruz con capacidad para 20 personas, del que finalmente ha hecho uso dos personas.
Datos más relevantes de viento y lluvia
La borrasca ha dejado registros significativos en distintos puntos de la isla: rachas de viento de hasta 159 km/h en Izaña, así como valores de 109 km/h en Candelaria y Las Cañadas. También vientos sostenidos superiores a 60 km/h en zonas de medianías y temperaturas bajo cero en el Parque Nacional del Teide, con valores de hasta -4 ºC, y presencia de nieve con al menos medio metro de espesor.
Acumulados de lluvia superiores a 69 mm en Arico y registros destacados también en Güímar y Arafo.
Servicios esenciales y medidas preventivas
- Se mantienen las medidas preventivas adoptadas por el Cabildo, entre ellas:
- Cierre de pistas, senderos y accesos en Espacios Naturales Protegidos.
- Prohibición de la estancia en zonas de acampada y áreas recreativas.
- Suspensión del transporte público al Barranco de Masca y Punta de Teno.
- Cierre de los accesos al Parque Nacional del Teide y de la carretera TF-42 en Garachico.
