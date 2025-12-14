Acción Social
El Cabildo asume la coordinación de más de mil entidades de voluntariado de Tenerife
Un marco estratégico insular impulsará las acciones de las 700 ONG del programa Tenerife Isla Solidaria y las 500 medioambientales
El Cabildo de Tenerife asume la coordinación y planificación de más de mil entidades de voluntariado con la aprobación unánime de la moción institucional en la Comisión Plenaria de Acción Social. La iniciativa, defendida por el consejero socialista Nauzet Gugliotta, propone la elaboración de un marco insular estratégico para impulsar las políticas de fomento de la acción solidaria, además de propiciar el incremento de los apoyos al tejido asociativo y la mejora de la coordinación institucional, así como mantener la conmemoración del 5 de diciembre como Día Internacional del Voluntariado o el reconocimiento de los Premios Insulares a la Solidaridad.
El mismo modelo
Nauzet Gugliotta aclara que «el modelo de voluntariado que nos dimos hace ya décadas en Tenerife se mantiene como corresponde al propio concepto de la iniciativa solidaria», pero «era necesaria esta herramienta de planificación con la que nos dotamos ahora».
Premios a la Solidaridad
La propuesta institucional acuerda destacar «la ejemplar contribución» de las personas voluntarias y de las entidades a la sociedad tinerfeña. Para ello se ratifica el reconocimiento de los Premios a la Solidaridad a empresas, centros educativos, medios de comunicación y otros agentes comprometidos con la mejora de la sociedad, en consonancia con las distintas categorías de la convocatoria. También se reafirma el compromiso con el impulso de políticas y líneas de trabajo que fomenten y fortalezcan el voluntariado en la Isla.
Participación
El acuerdo recoge la voluntad de «seguir avanzando en la planificación estratégica del voluntariado mediante la ejecución de los planes vigentes» además de «proceder al diseño y elaboración de un Marco Insular Estratégico». Solo se logrará «con metodología participativa para garantizar su eficacia jurídica». Cabe destacar que «se alineará con la futura Ley de Voluntariado de Canarias una vez aprobada», y que «abordará, de forma integral, transversal y coordinada, todas las políticas de voluntariado del Cabildo».
Herramientas y subvenciones
Asimismo, se consensúa «dotar de herramientas útiles y eficaces» a las consejerías de Acción Social, Medio Natural y las demás áreas insulares que intervienen en el fomento del voluntariado para «mejorar las labores de coordinación» Otro acuerdo unánime es «seguir impulsando el sostenimiento del tejido asociativo», garantizando la estabilidad de las ayudas con incremento, como mínimo y cuando sea posible, conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).
Compromiso institucional
Por otro lado, el Cabildo se compromete a «mejorar la perspectiva del voluntariado en las políticas insulares, promoviendo colaboraciones y unas metodologías de trabajo comunes entre áreas». El acuerdo se trasladará ahora a los 31 Ayuntamientos de la Isla, así como al Gobierno de Canarias «para dar conocimiento al compromiso institucional del Cabildo de Tenerife con el voluntariado».
Entidades
La Isla cuenta con unas 1.200 entidades de voluntariado. De ellas, 700 pertenecen al programa Tenerife Isla Solidaria y las otras 500 quedan en el ámbito de la acción medioambiental.
Tenerife Isla Solidaria
Tenerife Isla Solidaria lleva casi 30 años ayudando a ayudar. Nació a finales de los años 90 como una iniciativa pionera del Cabildo orientada a fortalecer el tejido asociativo y fomentar la participación ciudadana en actividades de interés social. En un contexto en el que las entidades del tercer sector comenzaban a multiplicarse y a diversificar su acción, la institución insular apostó por crear un marco estable que respondiera a las nuevas necesidades sociales de la Isla. La gran eclosión llegaría con la pandemia y el desarrollo posterior a la covid-19 que convirtió al voluntariado en un factor de equilibrio social imprescindible. De ahí la formación de una red estable que hoy está consolidada.
Voluntariado ambiental
Por su parte, la Oficina de Participación y Voluntariado Ambiental del Cabildo de Tenerife, única en Canarias, cumple más de dos décadas de concienciación en el cuidado y el respeto al entorno. Se crea en 2004 para orientar y estimular a entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos y colectivos privados a organizar actividades de conservación, restauración y divulgación del patrimonio cultural y natural de la Isla.
Apuesta
La apuesta es un modelo de voluntariado más fuerte, más organizado y mejor acompañado a nivel institucional, que contribuya a una sociedad más inclusiva y solidaria.
