Borrasca Emilia: así está Canarias este domingo por la inestabilidad en el tiempo

La inestabilidad en al archipiélago canario por la borrasca Emilia tenderá a remitir de este a oeste este domingo, 14 de diciembre, y el viento irá amainando, si bien aún podrán continuar las precipitaciones con menor intensidad, finalizando así este episodio de fenómenos adversos en Canarias, pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los datos de la Aemet hasta las 8.00 de este domingo, reflejan una temperatura de -02 grados en Izaña (Tenerife) en la medianoche (00.00 horas), el registro más bajo de Canarias.

La racha máxima del viento en el Archipiélago se registró a las 01.20 horas en Alto Igualero, en Vallehermoso (La Gomera): 91 kilómetros por hora.

En relación a las lluvias, en lo que va de domingo, hasta las 8.30 horas de hoy, el mayor registro acumulado ha sido en El Roque de los Muchachos (La Palma), con 26,6 litros por metro cuadrado.

Avisos de la Aemet para hoy en domingo en Canarias

La Aemet tiene en vigor aviso amarillo por fenómenos costeros en toda Canarias menos en Lanzarote, por olas de hasta 5 metros de altura.

En cuanto al viento, aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en el noroeste de Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera.

El aviso amarillo por lluvias está vigente en Lanzarote y Fuerteventura por acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora en ambas islas.

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha avisado en la mañana de este domingo de un cambio en las previsiones meteorológicas, por lo que se ha vuelto a avisar "los retenes para que estén preparados para actuar en caso de que tengamos problemas con las lluvias".

El aviso por tormentas también está en nivel amarillo en esas dos islas.

Habrá ampliación.