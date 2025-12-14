La Aemet alerta: la borrasca Emilia seguirá dejando lluvias, viento fuerte y mala mar este domingo en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo un episodio de tiempo inestable en Tenerife y en el conjunto de Canarias debido a la influencia de una borrasca atlántica. La situación estará marcada por cielos nubosos, lluvias ocasionales que podrían ser localmente fuertes, rachas intensas de viento y un notable empeoramiento del estado del mar, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

Tenerife: lluvias en el norte, viento intenso y heladas en cumbres

En Tenerife, la borrasca dejará intervalos nubosos con predominio de los cielos cubiertos en el norte de la isla, donde se esperan lluvias ocasionales y no se descarta que puedan presentarse en forma de chubascos localmente fuertes. En el resto de zonas, las precipitaciones serán menos probables y, en general, de carácter débil.

Temperaturas : pocos cambios, aunque se espera un ascenso de las mínimas en medianías y cumbres orientadas al norte y ligeros aumentos de las máximas en zonas costeras.

: pocos cambios, aunque se espera un y ligeros aumentos de las máximas en zonas costeras. Heladas : se prevén heladas débiles en las cumbres , especialmente por encima de los 1.900 metros.

: se prevén , especialmente por encima de los 1.900 metros. Viento: del nordeste, ocasionalmente fuerte en zonas expuestas, con rachas muy fuertes en cumbres centrales durante la madrugada. A partir del mediodía tenderá a amainar y girar a componente norte.

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 16 y los 23 grados.

Canarias bajo la influencia de la borrasca

El episodio afectará al conjunto del archipiélago, con especial incidencia en las islas de mayor relieve y, sobre todo, en la provincia occidental.

Gran Canaria

Intervalos nubosos con predominio de cielos cubiertos en el norte, donde se esperan lluvias, especialmente durante la segunda mitad del día. No se descartan chubascos localmente fuertes en el noroeste. Viento del norte con rachas muy fuertes en cumbres y medianías altas del sur a primeras horas.

La Palma

Cielos nubosos en el norte y este, con lluvias ocasionales que podrían ser localmente intensas. Heladas débiles en cumbres y viento fuerte del norte, con rachas muy intensas durante la madrugada.

La Gomera

Predominio de la nubosidad en el norte, con lluvias ocasionales y posibilidad de chubascos localmente fuertes. Viento de componente norte, fuerte en vertientes expuestas y cumbres.

El Hierro

Intervalos nubosos, con mayor nubosidad en el norte y lluvias ocasionales. Viento fuerte del norte en zonas expuestas, especialmente de madrugada.

Lanzarote y Fuerteventura

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso y viento del nordeste que irá amainando.

Temporal marítimo: fuerte oleaje y aguaceros en la costa

Uno de los aspectos más destacados de esta borrasca será el empeoramiento del estado del mar en Canarias. La Aemet prevé:

Viento del norte o noroeste de fuerza 6 a 7 , con rachas que pueden alcanzar fuerza 8.

, con rachas que pueden alcanzar fuerza 8. Mar gruesa o muy gruesa , disminuyendo a fuerte marejada con el paso de las horas.

, disminuyendo a fuerte marejada con el paso de las horas. Mar de fondo del norte o noroeste , con olas de entre 5 y 6 metros , bajando progresivamente a 4 o 5 metros.

, con olas de entre , bajando progresivamente a 4 o 5 metros. Aguaceros y tormentas en zonas costeras, especialmente durante la madrugada.

Recomendaciones ante el episodio de borrasca

Ante este escenario, se recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas de costa, medianías y cumbres. Es aconsejable evitar actividades marítimas, no acercarse a muelles o acantilados y prestar atención a posibles incidencias por viento fuerte o lluvias intensas.

En resumen, Tenerife y el resto de Canarias vivirán este domingo una jornada marcada por la borrasca, con lluvias, viento, frío en altura y mala mar, en un episodio que obliga a seguir de cerca la evolución meteorológica y los avisos de la Aemet.