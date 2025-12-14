Los accesos al Teide siguen cerrados y el Cabildo prepara una 'operación nevada'

La fuerte nevada que cayó en la jornada del sábado en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide mantiene cerrados todos los accesos a la cumbre. Tanto los enlaces por la carretera de La Esperanza como por La Orotava permanecen cortados a la espera de que el personal del Servicio de Carreteras del Cabildo pueda retirar la nieve de las vías. La borrasca ha dejado registros de rachas de más de 159 km/h en Izaña, temperaturas bajo cero en las cumbres y también lluvias superiores a 69 mm en municipios como Arico y El Rosario. Un portavoz de la Guardia Civil informa que a esta hora de la mañana "la normalidad" es total en los accesos ya que son "muy pocas las personas que han intentado llegar a los puntos de control".

La Guardia Civil controla los accesos a la cumbre sin que se hayan producido incidencias: pocos son los que están intentando llegar hasta Las Lagunetas o La Orotava

El Cabildo prepara la operación nevada con más de una decena de efectivos de carreteras para poder reabrir los accesos al Teide lo antes posible. El paso de la borrasca Emilia por Tenerife ha dejado una estampa blanca en el Parque Nacional del Teide con una nevada que no se veía desde el año 2016. El espesor de la nieve de más de metro y medio cubren todo el Valle de Ucanca, además de los montes de Arico, Arafo y Güímar.

"Ya se trabaja en un operativo especial por nevada, con más de una decena de efectivos, para proceder a la reapertura de las carreteras de acceso al Teide en cuanto las condiciones lo permitan. El objetivo principal es garantizar la seguridad y protección de todos los tinerfeños y tinerfeñas, por lo que se están coordinando todos los medios necesarios con la máxima prudencia" Rosa Dávila — Presidenta del Cabildo de Tenerife

En total 584 incidencias se registraron principalmente relacionadas con la acción del fuerte viento, según el balance actualizado realizado por el Cabildo de Tenerife en el marco de la activación del Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN).

"Garantizar la seguridad"

Asimismo, ha subrayado que “se está haciendo todo lo posible para que, a la mayor brevedad, los residentes de la isla puedan volver a disfrutar de la nieve y del Parque Nacional del Teide con todas las garantías de seguridad”.