Vicky Palma: "Los incidentes en el mar con turistas unen falta de sentido común e imprudencia"

Vicky Palma, la que fuera el rostro más reconocible de la información del tiempo en la Televisión Canaria, se ocupa, tras un breve paso por el Cabildo de Tenerife, de analizar el riesgo meteorológico ante fenómenos adversos en el 112 de la Comunidad Autónoma. Expresa su preocupación por las 57 muertes en la mar en lo que va de año, 22 de ellas en esta Isla.

¿Podrían haberse evitado las cuatro muertes del domingo pasado en Los Gigantes?

Sí, porque para mí fue una imprudencia. El charco de la piscina natural estaba vallado y precintado desde hacía días y se advertía de que no era posible acceder a la zona. Es verdad que el aspecto del mar podía llevar a engaño, porque no había viento y cuando hay rachas se puede ver el mar un poco más picado, pero no se advierte el peligro en el mar de fondo. Cuando se da este fenómeno, las olas van llegando a la orilla. Unas son pequeñas, pero otras pueden alcanzar alturas importantes y, además, no se sabe en qué momento rompen. Coincidió con la marea alta, según los testigos, y la entrada de una serie de olas largas que cubrieron por completo el charco y se llevaron a algunas personas.

Con estos cuatro fallecidos son siete en un mes en Tenerife tras lo ocurrido a principios de noviembre en distintos espacios costeros como el Puerto de la Cruz. ¿Qué se puede hacer?

Ya son 57 fallecidos en el mar, según las cifras del Gobierno, porque sé que otras estadísticas como las de Canarias, 1.500 kilómetros de costa, contabilizan algunos más, pero incluyen los de las piscinas. El Gobierno de Canarias tiene una página web que se llama infoplayascanarias.es y ahí están los incidentes en el mar con fallecidos. Este año ya van 57 y el pasado fueron 65. En 2025, el mayor problema lo tiene Tenerife, con 22 de esas personas; 13 en Gran Canaria; 10 en Lanzarote y el resto en otras islas. Sobre qué hacer, no sabría muy bien qué decir. En la mayor parte de las zonas de baño, muchos municipios han tomado medidas a partir del decreto de Costas, hay información en varios idiomas y se ponen banderas en las playas. Sin embargo, con socorristas, con bandera roja y con toda clase de cartelería no se hace caso. De hecho, los policías locales de Santiago del Teide tuvieron enfrentamientos con los bañistas el día antes del incidente, cuando intentaban desalojar a la gente del charco de Isla Cangrejo. Creo que nos falta un poco de sentido común. Tal vez algo más que un poco.

¿Por qué se salta alguien un precinto de seguridad y es tan frecuente entre los extranjeros que visitan Canarias? ¿Tal vez falla la información al turista respecto a los peligros en los espacios naturales de las islas?

Se mezclan la falta de sentido común con la imprudencia. Las prioridades y las alertas también se envían a los hoteles, por ejemplo, pero estamos hablando ahora de que haya alguna información más con los puntos críticos y con pantallas en los establecimientos que recalquen las recomendaciones, porque hay zonas donde no es posible bañarse. Creo que desconocen lo que nuestro mar puede originar cuando es embravecido por imprevisible y complicado, como corresponde al Atlántico. No son conscientes del riesgo que se corre, porque nosotros tenemos un ámbito costero difícil. Basta darse un paseo por Garachico, donde la previsión es que el mar se ponga horroroso este fin de semana de alerta, para comprobar que las viviendas tienen las puertas a determinada altura y sin ventanas en la planta baja, sino en las superiores, porque el mar bate con gran fuerza en la zona y los antepasados, que eran sabios, tenían las entradas en la parte trasera de las casas para evitar el impacto.

¿Hay un efecto llamada perverso con la atracción hacia lugares ideales para hacerse 'selfies'?

Yo creo que el mar cuando está malo es un punto de atracción porque resulta muy llamativo, pero no hay que ponerse en peligro ni acercarse demasiado porque se puede disfrutar de su fuerza desde la lejanía sin ningún problema. Sí que es verdad que las redes sociales incitan a tomar fotos y los instagramers toman un riesgo, especialmente en sitios donde rompe la ola, para obtener la mejor imagen. Lo que puede pasar en una situación así es perder la vida.

El incendio se apaga en verano pero se evita en invierno. ¿Tópico o no?

Pienso que en los incendios hay que cambiar el concepto de la gestión forestal en las últimas décadas en nuestro país. Ha aumentado la masa forestal y había un concepto de superprotección que quizá no ha sido el acertado. Lo que nos encontramos ahora son montes con mucha carga de combustible y terrenos cercanos que se han ido abandonando. Un incendio como el de 2023 en Tenerife generó unas condiciones muy concretas en el entorno y no porque la atmósfera las generara. Era tanta la energía que producía el fuego que cambió las condiciones alrededor.

¿Anticiparse es la clave de la protección civil? Para eso habrá que contar con medios y recursos tecnológicos. ¿Los tienen?

Los tenemos, pero hay que aclarar que en la semana del incidente en Los Gigantes no había avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre el estado del mar. La razón es que los informes sobre fenómenos costeros de la Aemet están orientados a la navegación, no al uso y disfrute de las zonas de baño. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la calima. Los avisos de polvo en suspensión siempre estuvieron dirigidos al tráfico aéreo, a la baja visibilidad, especialmente en las operaciones de aterrizaje y despegue en los aeropuertos. Pero sabemos que las calimas en Canarias lo que generan son el agravamiento de enfermedades de tipo respiratorio, que hay un incremento de atenciones de determinadas dolencias en los centros de salud. Por eso se advierte también en la prealerta al Servicio Canario de la Salud (SCS). Por otro lado, en Canarias tenemos unos servicios de socorrismo de los que carecen en otros lugares del planeta, incluidos muchos de Europa. Entre otras cosas, por la rapidez en intervenir, como el domingo pasado en Los Gigantes, con tres helicópteros desplazados en solo quince minutos. Respondiendo a la pregunta, es mucho más fácil prevenir y tomar medidas antes de que ocurra el accidente, además de más económico, que actuar a posteriori.

¿Tenerife y Canarias se enfrentan a retos climáticos con fenómenos adversos imprevisibles? ¿Dónde quedó la eterna primavera?

Creo que en el eslogan publicitario de la eterna primavera han llegado a creer hasta los propios canarios. Pero hay zonas, tanto de Tenerife como de otras islas, donde en invierno hace muchísimo frío, incluso más que en zonas de la Península, no tanto por la temperatura como por la combinación entre esta y la humedad. Imaginamos que vivimos la eterna primavera, pero no siempre es así. Es cierto que hay evidencias del cambio climático en las islas, pero no aprecio un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Incluso diría que en los últimos años hemos tenido menos. Entre 2000 y 2012 sufrimos algunos grandes, como la riada del 31 de marzo de 2002 en Santa Cruz o la tormenta Delta en 2005, pero a partir de 2012 han sido más locales. Han afectado solo a determinados puntos de una isla o de varias, pero no como algo generalizado. Sí se está notando que las olas de calor duran más días, es evidente. Las temperaturas son notablemente altas y no tenemos nuestras casas preparadas para estas máximas de calor. De forma habitual no existe el aire acondicionado en la vivienda. Quizás lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la nueva realidad: más olas de calor, irregularidad en las lluvias, menos días de nevada, aunque este fin de semana es probable que nieve. También está aumentando el número de noches tropicales con temperaturas mínimas muy altas. Son los efectos del cambio climático en la isla y en Canarias.