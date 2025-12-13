Tradex saldó en días inversiones de ‘amigos’ poco antes de saltar la estafa

Uno de los testigos que compareció ayer en otra sesión del juicio por el caso Tradex reveló que conocía a Mukesh Daswani de mucho tiempo atrás, pero supo a qué se dedicaba por publicaciones en redes sociales». «Hacía tiempo que no hablaba con él y le llamé para que me contara más» y añadió que invirtió «3.000 euros con el acuerdo de ganancias del 50% a los dos meses». Sin embargo, no tuvo que esperar tanto tiempo, ni mucho menos, para recuperar el principal y los beneficios: en solo 48 horas «tenía ingresados en la cuenta 4.500 euros».

Tanto la cantidad de 3.000 euros como el tiempo que tardó en recuperar la inversión y beneficios llamó la atención del fiscal Andrés Velasco, quien identificó el contrato y su transferencia a Daswani el 14 de junio de 2022, así como un ingreso del gurú de Tradex el 16 de junio por 4.500 euros. En solo dos días hizo un negocio redondo.

El testigo aseguró que Daswani le dijo que «como eran amigos, le dejaba invertir esos 3.000 euros porque le explicó que operaba con cantidades mucho mayores».

Por el momento, solo han declarado en la causa dos personas que afirman haber recuperado y ganado dinero con la operativa ideada por Mukesh Daswani y su socio, Francisco Imobach Pomares, bajo el sello de Tradex.

El otro testigo que obtuvo beneficios es una mujer que conoció a Daswani desde la puesta en marcha de la sociedad en 2021, y que invirtió al menos en cinco ocasiones, hasta julio de 2022. En esa fecha plegó velas, recogió ganancias y se retiró. Apenas unos días más tarde, entre el 20 y el 21 de julio, Daswani comunicaba a su socio y al resto de colaboradores que la empresa «no tenía liquidez» para responder a las obligaciones con los clientes.

Ambos casos, pero también el de otros inversores a los que se dejó invertir cantidades inferiores a 10.000 euros, a pesar de que muchos otros confirman que Tradex que las inversiones debían ser superiores a 10.000 euros, pone sobre el alero de la causa diferencias entre unos y otros inversores que podrían explicarse en función de si les unía o no una amistad con Daswani o Pomares. De hecho, otro amigo de Pomares relató que invirtió 7.000 euros, pero «Imo le transfirió 13.000 euros» a su cuenta para firmar un contrato a su nombre por 20.000 euros.

Asesor fiscal

En la sesión de ayer declaró también quien fue asesor fiscal de Tradex, Daswani, Pomares y otros trabajadores de la mercantil. El fiscal intentó evidenciar las numerosas discrepancias que existieron entre los apuntes contables, las cantidades anotadas en los modelos fiscales y los movimientos bancarios. El testigo defendió que «esas discrepancias son habituales en las contabilidades, porque no siempre se cobran facturas en un mismo trimestre o ejercicio, a pesar de que queden anotadas», entre muchas otras explicaciones que detalló.

El juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, contra Daswani y Pomares acusados como presuntos autores de un delito de estafa agravada y frustración en la ejecución en la modalidad de alzamiento de bienes, ha superado ya el ecuador de las sesiones previstas antes de que a vista oral concluya el próximo 20 de enero. A lo largo de la próxima semana comparecerán los últimos testigos afectados por la estafa y empezarán a comparecer los peritos, entre ellos, el equipo de policías de la UDEV que investigó entre otras cuestiones el flujo económico de las cuentas bancarias asociadas a los dos cabecillas de Tradex y otros colaboradores de la mercantil, los gastos suntuarios y las compras de artículos de lujo para reflejar una imagen de éxito, el dinero destinado a regalos, viajes, compras de coches, pago de nóminas, facturas y comisiones entregadas para aquellos que llevaban a la trama nuevos inversores.

A pesar de que los rendimientos siderales que prometían en Tradex debieron ser argumentos suficientes para que cualquier ahorrador huyera de un negocio que olía a la clásica estafa piramidal con un esquema tipo Ponzi, la trama logró enganchar a varios cientos de personas. Quienes se creyeron los cantos de sirena y apostaron su capital en el chiringuito financiero se encontraron con dos realidades: si fueron de los primeros inversores y se salieron pronto, obtuvieron beneficios; si fueron de los últimos, entre mayo y julio de 2022, lo perdieron todo.

El flujo de dinero que entraba con los nuevos inversores no era suficiente para atender las obligaciones de los clientes que llevaban tiempo celebrando contratos y obtenían cada vez más beneficios. Cuando todo saltó por los aires, Daswani puso rumbo a Emiratos Árabes Unidos, de donde sería extraditado a España meses más tarde. Presuntamente vació las cuentas relacionadas con él y Tradex de donde desaparecieron tres millones y medio de euros de la noche a la mañana.