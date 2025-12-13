Tenerife lidera la transformación del empleo

Los programas de empleo impulsados por el Cabildo durante 2025 han generado miles de oportunidades laborales, fortalecido la formación y experiencia práctica de la ciudadanía, además de contribuir a situar a Tenerife como motor económico y de empleo en Canarias.

“Las líneas de actuación que se han puesto en marcha han permitido incrementar la capacitación profesional de miles de personas, potenciar la colaboración público-privada y consolidar proyectos estratégicos como Barrios por el Empleo, Proyecto ISOS, Práctica o ECCA Social, entre otros”, destaca la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.

Y es que, a través de la Consejería de Empleo, Educación y Juventud, que dirige el consejero insular Efraín Medina, se ha impulsado una estrategia integral orientada a mejorar la empleabilidad, promover la inserción laboral y reforzar las oportunidades formativas de la ciudadanía.

Con ese cometido se han puesto en marcha programas específicos dirigidos a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral como mujeres, jóvenes, desempleados de larga duración o usuarios del tercer sector. Acciones que son coordinadas con ayuntamientos y entidades especializadas para generar empleo sostenible en todo el territorio insular.

“Los programas han ofrecido itinerarios integrales de orientación, formación, prácticas no laborales, contratación directa y apoyo económico a empresas y entidades, alcanzando resultados significativos en materia de inserción laboral y mejora de oportunidades”, abunda la presidenta.

Estrategia territorizalizada

“Junto a los programas insulares desarrollados de manera directa por el Cabildo, se ha desplegado una estrategia territorializada de gran alcance, cimentada en la colaboración con los 31 ayuntamientos de Tenerife para fortalecer las políticas locales de empleo”, añade Efraín Medina.

Así, destaca que, a través de una línea de subvenciones dotada con 10 millones de euros, la institución insular ha impulsado proyectos municipales que combinan formación, contratación, intervención comunitaria, mejora de servicios públicos y acciones vinculadas a la sostenibilidad, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta apuesta por la cooperación interadministrativa ha permitido que cada municipio adapte sus actuaciones a sus necesidades específicas, poniendo en marcha planes que atienden desde perfiles cualificados hasta colectivos en situación de vulnerabilidad, generando oportunidades laborales en numerosos ámbitos estratégicos.

Proyectos como San Miguel de Abona Avanza 2025, han facilitado el formar a 32 personas y alcanzar una inserción del 50%. El Sauzal Emplea 2030, con 27 contrataciones centradas en la profesionalización y el apoyo comunitario, muestran el impacto directo de estos planes en el tejido social y económico de los municipios.

“De manera similar existen proyectos de mayor escala, como el que se puso en marcha en San Cristóbal de La Laguna, donde se integran formación, planificación estratégica, sostenibilidad urbana y generación de empleo, consolidando así la gran capacidad que tiene el municipio para afrontar los retos de los próximos años”, apunta Medina.

En conjunto, estas actuaciones municipales han beneficiado ya a más de medio millar de personas, proporcionando oportunidades laborales únicas, incrementando la empleabilidad y reforzando la cohesión social en barrios, distritos y zonas rurales de toda la isla.

Proyecto Práctica

En esta misma línea de impulso al empleo y fortalecimiento de las oportunidades formativas, el Cabildo de Tenerife ha desarrollado iniciativas de mayor alcance insular que complementan y refuerzan el trabajo realizado junto a los ayuntamientos.

Entre ellas destaca el Proyecto Práctica, una iniciativa estratégica destinada a facilitar la primera experiencia profesional de jóvenes cualificados de la isla. Con una inversión global de 2,5 millones de euros, el programa ha permitido la contratación en prácticas de un centenar de jóvenes, quienes han accedido a contratos formativos de 12 meses vinculados a su área de estudios.

El programa se desarrolla a través de 15 entidades participadas por el Cabildo y los contratos formativos abarcan casi una veintena de perfiles profesionales. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Servicio Canario de Empleo (SCE).

Por otro lado, añade el consejero de Empleo, “desde el Cabildo también impulsamos iniciativas específicas dirigidas a mujeres con formación reglada, pero con dificultades para acceder a una primera experiencia profesional vinculada a su especialidad”.

En este marco se encuentra el Proyecto ISOS, que en su edición 2025-2026 ha propiciado que un total de 100 mujeres inicien prácticas no laborales en cerca de 70 empresas de la isla, un programa gestionado por la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE) que cuenta con un presupuesto de 700.000 euros.

Colectivos vulnerables

En paralelo a las iniciativas destinadas a jóvenes y mujeres, “hemos reforzado las políticas de apoyo a colectivos especialmente vulnerables a través de programas ejecutados por entidades del tercer sector”, indica Medina, apuntando que se cuenta con líneas de subvenciones dirigidas a organizaciones sin ánimo de lucro, dotada con 2 millones de euros.

Ello va a permitir que un total de 12 entidades del tercer sector puedan poner en marcha proyectos, principalmente en ámbitos estratégicos como la economía azul y verde, la eficiencia energética y la economía naranja, para atender a 630 personas desempleadas, de las cuales un 56,5% son mujeres.

Otra de las líneas de actuación se centra en incentivar la creación de empleo con ayudas económicas dirigidas a pequeñas y medianas empresas. “Se lanzó la convocatoria, dotada con un presupuesto de 356.845 euros, que ha dado lugar a que 62 personas desempleadas accedan a un puesto de trabajo, priorizando a colectivos con especiales dificultades de inserción”, indicó el consejero.

Las ayudas presentan una estructura flexible que se adapta al tipo de contrato suscrito. Los requisitos básicos incluyen estar empadronado en Tenerife durante al menos 12 meses y haber permanecido en situación de desempleo un mínimo de 75 días en los tres meses previos a la contratación.

Camino al empleo del futuro

La corporación insular puso en marcha un programa de formación para 950 personas desempleadas, en colaboración con la Fundación ECCA Social, con el fin de mejorar sus competencias profesionales y facilitar su acceso al mercado laboral.

Con una subvención de 180.000 euros, el Cabildo de Tenerife y la fundación refuerzan así su compromiso con la inclusión social y la empleabilidad, apostando por la educación como herramienta clave para reducir el desempleo y promover la igualdad de oportunidades en la isla.

Además, la institución insular ha aprobado una inversión superior a los 43.000 euros para dar continuidad al programa Tenerife Dual 2025, que se desarrolló en colaboración con la Cámara de Comercio, permitiendo a los estudiantes poder complementar su aprendizaje académico con experiencia práctica en empresas locales.

Por otro lado, en el 2025 el Cabildo de Tenerife organizó una feria de empleo que alcanzó un éxito rotundo puesto que consiguió reunir a más de 3.000 personas entre demandantes de empleo, empresas y entidades que están vinculadas al mercado laboral.

Gracias a los talleres, entrevistas y actividades de orientación profesional, el 40% de las personas asistentes consiguieron un empleo en los tres meses posteriores. Por lo que la institución va a reforzar su apuesta por la Feria de Empleo para el año 2026 con un presupuesto total de 145.000 euros.

“Tenerife no solo reactiva empleo, sino que construye un modelo propio que combina innovación social, formación y alianzas con todo el territorio insular”, resalta Efraín Medina.