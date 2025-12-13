Tenerife concentra buena parte de las incidencias por la borrasca Emilia, con más de 340 actuaciones

El paso de la borrasca Emilia por el archipiélago ha dejado alrededor de 1.130 incidencias en Canarias desde la jornada del viernes y hasta las 16:30 horas de este sábado, según el último balance del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112). Aunque no se han registrado daños personales graves, Tenerife y Gran Canaria han concentrado la mayor parte de las actuaciones de los servicios de emergencia, principalmente por los efectos del viento.

En el caso de Tenerife, se han contabilizado unos 340 incidentes, localizados sobre todo en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, así como de forma más dispersa en municipios del norte de la isla. Las intervenciones han estado relacionadas con la caída de ramas, árboles, palmeras, farolas, placas solares, objetos arrastrados a la vía pública y adornos navideños, como consecuencia de las fuertes rachas de viento.

A nivel regional, el 66 % de las incidencias se han producido en la provincia de Las Palmas y el 34 % en la de Santa Cruz de Tenerife. Gran Canaria ha registrado el mayor volumen de avisos, con unas 680 actuaciones, muchas de ellas en Las Palmas de Gran Canaria y en el municipio de Telde. Además, se han producido inundaciones en viviendas de Puerto del Rosario (Fuerteventura), Ingenio y Gáldar (Gran Canaria), así como en Arrecife y Tías (Lanzarote). En esta última isla se han llevado a cabo unas 50 actuaciones, según el Consorcio de Emergencias.

Nieve en el Teide el sábado 13 de diciembre de 2025 por la borrasca Emilia / El Día

El 112 ha advertido de que durante la tarde de este sábado se esperan lluvias intensas y tormentas en todas las islas, por lo que insiste en no refugiarse bajo los árboles, ya que la madera mojada puede actuar como conductora de la electricidad. También se mantiene la alerta por fuerte oleaje, especialmente durante la pleamar prevista entre las 20:40 y las 21:20 horas, que ya ha provocado daños en zonas costeras de Gáldar, donde incluso se ha desalojado a una persona mayor.

Asimismo, se han registrado rescates por vehículos atrapados en barrancos, como en Puerto del Rosario, y problemas puntuales en el suministro eléctrico en municipios como Valle Gran Rey (La Gomera) y Agaete (Gran Canaria). Desde los servicios de emergencia se reitera el llamamiento a la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y no circular por cauces de barrancos ni zonas inundables mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.