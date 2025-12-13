Santa Cruz registra un centenar de incidencias relacionadas con la borrasca Emilia

El Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) de Santa Cruz de Tenerife ha registrado, hasta esta hora de la tarde, un centenar de incidencias derivadas de los efectos del paso de la borrasca “Emilia”. El principal efecto en la capital de esta situación se ha centrado en incidencias relacionadas con averías del alumbrado público e instalaciones semafóricas; también ha habido pequeños desprendimientos sobre la calzada, especialmente en la zona de Anaga; desplazamientos de contenedores y alumbrado navideño, caídas de ramas de árboles y algún achique de agua en viviendas del municipio.

La capital tinerfeña mantiene los refuerzos de todos los servicios municipales y de la Policía Local para atender cualquier tipo de situación que se produzca durante el paso de la tormenta “Emilia”, cuya mayor incidencia se espera a partir de las 18:00 horas de la tarde de hoy sábado, 13 de diciembre, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Medidas preventivas y refuerzo de personal

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife activó ayer, a las 15:00 horas, el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en fase de Alerta. Además, se reforzaron con medios técnicos y más personal todos los servicios municipales con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Hay que recordar que las alertas emitidas por la Dirección General de Emergencias (DGE) del Gobierno de Canarias se fundamentaban ante posibles Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) por lluvias, viento e inundaciones.

El Consistorio capitalino procedió, antes de la activación del PEMU, a la realización de trabajos relacionados con la revisión de las infraestructuras del municipio; en el cauce de los barrancos y la red de alcantarillado.

Del mismo modo se hizo un especial seguimiento en toda la zona del macizo de Anaga, en especial, en todo lo relacionado con carreteras, accesos y vigilancia de zonas de escorrentías.

En la mayoría de las zonas arboladas del municipio se procedió al balizamiento y vallado de esos espacios para evitar riesgos a las personas que pudiera provocar el viento previsto, en estas tareas se centró el personal de Parques y Jardines y la agrupación de voluntariado de Protección Civil santacrucera.

En la parcela social se activaron los protocolos previstos en estos casos para la protección y atención de las personas sin hogar. El Centro Municipal de Acogida (CMA) amplió ayer 20 plazas más a las ya disponibles habitualmente que se suman a las 300 de las que ya dispone el municipio.

Desde los distintos servicios públicos también se aseguraron las estructuras decorativas navideñas que ya se habían instalado en las calles y otros elementos que pudieran caer por el efecto del viento como vallados, grúas y diversa cartelería. Ayer tarde también se procedió a suspender las actividades extraescolares y municipales al aire libre, además de decretar el cierre de las instalaciones santacruceras que pudieran reunir la presencia de público, ya fueran deportivas, culturales y otras cualquiera de ocio y esparcimiento.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recomienda a la ciudadanía atender a las recomendaciones de las instituciones públicas, informarse a través de fuentes oficiales y extremar las precauciones. Uno de los grandes riesgos a evitar es el tránsito por las vías públicas, salvo que sea estrictamente necesario, por eso se insta a reducir la movilidad durante el paso de la borrasca “Emilia”.