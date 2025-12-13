Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presidente de AIMCA, Jairo Núñez, acude como jurado a la primera edición de los TIIM Awards en Valencia

Jairo Núñez, ayer en la Gala TIIM, en Valencia

Jairo Núñez, ayer en la Gala TIIM, en Valencia

El Día

El Día

La primera edición de los TIIM Awards reconoció en la tarde del miércoles el impulso de la actividad turística que desarrollan los festivales de música Bigsound (Barakaldo, Pontevedra, Sevilla, Torrevieja y València), 17o Ribeira Sacra (Lugo) y Rototom Sunsplash (Castellón), en una gala celebrada en el Roig Arena de Valencia y a la que asistió el presidente de la Asociación de la Industria Musical de Canarias, Jairo Núñez, como parte del jurado.

Bajo el lema 'Music Loves Territory', el encuentro se dividió este año en dos bloques: las TIIM Experiencies, que ha reunieron a artistas y expertos para explorar las vías de colaboración entre ambos sectores; y los TIIM 'Awards', que se celebraron a partir de las 19.30 horas, y que con siete categorías de premios reconocieron a artistas de éxito y a diversos proyectos de renombre. Finalmente, la jornada terminó con la entrega del Premio TIIM Leyenda a Sole Giménez, cantante de larga y contrastada trayectoria.

