Las olas de casi seis metros de la borrasca Emilia dejan pocas incidencias

Una de las peores partes de la borrasca Emilia ha sido lo que provocó en el mar. Olas de casi seis metros y una costa revuelta que no paró de recibir fuertes embates durante toda la jornada de ayer. Un mar embravecido que, por suerte, no ocasionó incidencias reseñables. Todas las miradas estaban puestas en el litoral del Archipiélago ante las previsiones debido al temporal. Sobre todo después de que en la última semana el mar se haya cobrado cinco vidas en las Islas –cuatro en la piscina natural de Isla Cangrejo de Los Gigantes, en Santiago del Teide, y una más en Yaiza, en Lanzarote– por la imprudencia y el descuido de bañistas y pescadores. Así que muchos municipios redoblaron la seguridad para intentar evitar que se produjesen incidentes similares.

Por suerte, este sábado no se tuvo que reseñar nada tan grave y tampoco el oleaje causó desperfectos importantes. En Garachico, una de las localidades habituadas a sufrir daños cuando hay temporal en el mar, se habían preparado a conciencia ante la previsión de que pudiera volver a pasar. El concejal de Seguridad del municipio, Elvis de León, aseguró que «las previsiones nos habían asustado, pero finalmente aunque el mar ha estado malo, las incidencias han sido menores», explicó. Lo fueron durante la primera pleamar del día, que se produjo a las 8:16 horas y de nuevo en la segunda a las 21:01 de la noche. La avenida marítima se cerró al tráfico y a los peatones desde las 18:00 y se habilitó la circulación del tráfico por las calles interiores del casco. Y aunque el mar saltó en varias ocasiones no provocó daños.

Olas de varios metros y zonas valladas ante el temporal marítimo en la costa de Tenerife / María Pisaca

La vigilancia policial en los enclaves de la costa se reforzó también en La Laguna. El fuerte oleaje causó daños en el Camino de San Juanito, en Punta del Hidalgo, que permaneció cerrado desde el pasado viernes. Pese a ello, la Policía Local tuvo que advertir a varias personas que se habían adentrado en el sendero haciendo caso omiso a la señalización de peligro.

En San Juan de la Rambla la llamada del sistema de salvamento OneUp, un dispositivo instalado en el Charco de La Laja con un miniflotador que puede activarse en el caso de que una persona esté en peligro, hizo saltar ayer todas las alarmas en el municipio. Sin embargo, por suerte, todo quedó en un susto. Ya que el sistema se activó debido a las fuertes olas. El municipio también mantuvo las zonas de baño cerradas para evitar incidentes en uno de los puntos de la costa tinerfeña que también se ha cobrado vidas en el pasado.

El mal estado del mar sí que causó percances a quienes pretendían viajar de una isla a otra. No solo los barcos que pudieron salir se encontraron con una travesía complicada, sino que varias rutas y trayectos tuvieron que ser canceladas debido a la inoperatividad. En el caso de naviera Armas, los barcos Volcán de Taidía, Villa de Agaete, Volcán de Tamasite y Ciudad de Valencia se vieron obligados a suspender sus trayectos y retomarán la actividad a partir de hoy en diferentes tramos horarios.

El mal estado del mar remitirá a partir de este domingo. El sábado la boya de Puertos del Estado, localizada al noreste de Gran Canaria, registró olas de más de cinco metros de altura, aunque la altura máxima fue mayor. El aviso naranja o amarillo por fenómenos costeros adversos se mantendrá activado hoy durante la mañana en todas las Islas. A medida que avance el día se irán desactivando progresivamente. Las últimas islas en recuperar la normalidad en el estado del mar serán El Hierro y La Palma, donde la Agencia Estatal de Meteorología los suprimirá a partir de las 14:00 de la tarde.