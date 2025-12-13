La Navidad, víctima de las incidencias de la borrasca Emilia en Tenerife
Los vientos y la lluvia están provocando distintos problemas
Como apuntaban las previsiones, la borrasca Emilia se ha recrudecido desde la madrugada del sábado en Canarias, provocando distintas incidencias debido al viento, la lluvia e incluso el granizo que ha caído en distintos puntos de las Islas. En Tenerife, uno de los sucesos más llamativos ha afectado a la Navidad.
En San Cristóbal de La Laguna, operarios del Ayuntamiento del consistorio lagunero tuvieron que retirar la figura de un Papa Noel gigante situado en una plaza cercana a la Iglesia de la Concepción. Debido al mal tiempo, la figura navideña cayó y sufrió graves desperfectos durante su periplo lagunero.
Por su parte, en Santa Cruz, un balcón ha sido arrancado de cuajo por las inclemencias meteorológicas. Varios vídeos han circulado por las redes sociales ante la sorpresa de los vecinos y viandantes ante una imagen tan poco habitual. En la zona marítima, el temporal se ha hecho sentir con zonas inundadas y olas de varios metros de altura que ponen en peligro a las personas que circulen por la zona.
