GF Hoteles destina más de 10.000 euros a impulsar proyectos para personas con autismo

La cadena destinó el 5% de sus ventas online y transforma el Black Friday en Blue Stay, un gesto solidario que impulsa la inclusión

GF Hoteles, cadena hotelera de Grupo Fedola, destina una aportación de más de 10 mil euros a La Granja Sensorial TEA, un espacio pionero en Tenerife dedicado a la inclusión y el desarrollo de personas con autismo y sus familias. Con motivo de una de las fechas de mayor consumo del año, la compañía quiso dar un paso más y convertir el Black Friday en Blue Stay, una iniciativa solidaria con la que ha generado impacto social a través de sus reservas online.

Bajo el lema “Creemos en un turismo con propósito”, GF Hoteles destinó el 5% de todas las ventas realizadas a través de su web entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre a apoyar esta iniciativa. La respuesta de los clientes permitió alcanzar una recaudación total de 10.400 euros, que se transformará en un nuevo recurso para el bienestar de niños y niñas con autismo.

“Lo más bonito de esta iniciativa es que nace de un gesto tan sencillo como reservar unas vacaciones con nosotros y que, gracias a ello, hoy podamos contribuir a un proyecto que cambia vidas y construye futuro”, señaló Sandra Herrera, directora de Comercial y Marketing de GF Hoteles. “Apoyar este proyecto es coherente con nuestros valores y con la responsabilidad que tenemos como grupo empresarial arraigado en Canarias”.

Eduardo Reyes y Carolina Hernández, fundadores de La Granja Sensorial TEA, mostraron su agradecimiento por la aportación. “Nuestro proyecto crece granito a granito, así que una ayuda así nos da un impulso enorme”, comentó Eduardo. También quisieron agradecer a todos los clientes que, con sus reservas, hicieron posible esta contribución. “La donación se destinará a nuevos módulos sensoriales y, en concreto, a la creación de un módulo infantil”, destacó Carolina.

Construyendo un espacio de juego inclusivo

La recaudación se destinará a la construcción de un parque infantil en La Granja Sensorial TEA, en el municipio de San Miguel, con el objetivo de ofrecer a los menores un entorno de juego inclusivo, adaptado y completamente seguro.

El módulo contará con una casita de madera de pino silvestre, además de mesas y bancos diseñados especialmente para favorecer la interacción, la creatividad y la estimulación sensorial. Este nuevo rincón se convertirá en un espacio donde los pequeños podrán explorar, aprender y compartir momentos de felicidad junto a sus familias, reforzando valores de autonomía y convivencia.

Esta iniciativa refuerza la apuesta de GF Hoteles por un turismo con propósito, comprometido con la comunidad y con la mejora del entorno social. La cadena seguirá promoviendo acciones solidarias que generen impacto real en Canarias y contribuyan a construir una sociedad más inclusiva.

