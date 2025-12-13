Desprendimientos y un manto blanco cerrado al público: la borrasca Emilia cambia la imagen de las cumbres de Tenerife

El Parque Nacional del Teide se ha vestido con sus mejores galas gracias a su nueva diseñadora, Emilia. La borrasca ha traído precipitaciones en forma de nieve en la cumbre de Tenerife, tiñendo al volcán y sus alrededores de un claro manto blanco cerrado al público.

Ante la situación de alerta en la que se encuentra tanto Canarias como, en particular, la isla de Tenerife, desde el Cabildo tinerfeño se han cerrado los accesos al Parque Nacional hasta el lunes para evitar cualquier tipo de problema o aglomeración de gente. A pesar de que desde la institución se ha destacado que no ha habido ningún problema durante esta jornada del sábado debido a la concienciación de los tinerfeños en este tipo de eventos meteorológicos, ha recordado que se deben extremar las precauciones.

En distintos puntos de los accesos al Teide se han registrado algunos desprendimientos propios de las cumbres, como piedras, tierra o ramas de árboles. Estos han sido un obstáculo para los medios de emergencias que se han desplazado al lugar para salvaguardar la integridad de aquellas personas y propiedades que se encontraban en la zona.

El Teide amanece nevado este sábado, 13 de diciembre de 2025, por la borrasca Emilia / La Provincia

