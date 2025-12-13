Un coche pierde el control en Santa Cruz durante la borrasca Emilia

La borrasca Emilia está dejando fuertes lluvias en Tenerife, provocando que la mayoría de las vías de la Isla queden anegadas de agua ante la tromba que les está cayendo. Esto obliga a extremar la precaución de los conductores para evitar accidentes como el vivido en Santa Cruz.

En la zona de La Salle, un vehículo colisionó contra un muro tras perder el control del mismo. Los medios de emergencias cortaron la vía de acceso al túnel Juan Amigó de Lara y la vía que lleva a la avenida 3 de Mayo.

Accidente en la zona de La Salle / E. D.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario y cuatro vehículos de la Policía Local de Santa Cruz trabajan en la zona a la espera de poder sacar el vehículo del lugar.