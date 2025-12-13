Un coche pierde el control en Santa Cruz durante la borrasca Emilia
Por el momento han cortado la circulación tanto en el acceso al túnel Juan Amigó de Lara como en la vía lateral que da acceso a la avenida 3 de Mayo
La borrasca Emilia está dejando fuertes lluvias en Tenerife, provocando que la mayoría de las vías de la Isla queden anegadas de agua ante la tromba que les está cayendo. Esto obliga a extremar la precaución de los conductores para evitar accidentes como el vivido en Santa Cruz.
En la zona de La Salle, un vehículo colisionó contra un muro tras perder el control del mismo. Los medios de emergencias cortaron la vía de acceso al túnel Juan Amigó de Lara y la vía que lleva a la avenida 3 de Mayo.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario y cuatro vehículos de la Policía Local de Santa Cruz trabajan en la zona a la espera de poder sacar el vehículo del lugar.
- La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
- La borrasca Emilia obliga al cierre de espacios públicos y la suspensión de actos en Tenerife
- Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
- DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
- Los dueños recuperan el Hotel Callao Salvaje tras diez meses de okupación
- Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino