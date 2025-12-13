Caída de un árbol en el camino Pico La Aguililla, en El Rosario

La borrasca Emilia no ha dejado daños de gravedad en El Rosario, pero sí algunos incidentes como la caída de un poste de suministro o de un cartel en el cruce entre el camino Las Lagunetas con la carretera de Llano del Moro (TF-272). Entre los contratiempos sobresale la caída de un árbol en el camino Pico La Aguililla.