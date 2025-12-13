Caída de un árbol en el camino Pico La Aguililla, en El Rosario
La borrasca Emilia provoca la caída de un poste de suministros y de un cartel entre Las Lagunetas y Llano del Moro
La borrasca Emilia no ha dejado daños de gravedad en El Rosario, pero sí algunos incidentes como la caída de un poste de suministro o de un cartel en el cruce entre el camino Las Lagunetas con la carretera de Llano del Moro (TF-272). Entre los contratiempos sobresale la caída de un árbol en el camino Pico La Aguililla.
