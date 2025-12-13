Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caída de un árbol en el camino Pico La Aguililla, en El Rosario

La borrasca Emilia provoca la caída de un poste de suministros y de un cartel entre Las Lagunetas y Llano del Moro

Caída de un árbol en Pico La Aguililla.

Caída de un árbol en Pico La Aguililla. / El Día

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Emilia no ha dejado daños de gravedad en El Rosario, pero sí algunos incidentes como la caída de un poste de suministro o de un cartel en el cruce entre el camino Las Lagunetas con la carretera de Llano del Moro (TF-272). Entre los contratiempos sobresale la caída de un árbol en el camino Pico La Aguililla.

