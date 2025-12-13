Una borrasca "típica" que se despide este domingo de Canarias

La borrasca Emilia es una borrasca típica para la época del año en la que nos encontramos. Es normal que este tipo de fenómeno meteorológico afecte al Archipiélago durante el otoño, el invierno e incluso la primavera. Lo que ocurre es que hacía tiempo que ninguna impactaba de forma tan directa en las Islas. La peor parte tuvo lugar este sábado cuando Canarias se vio azotada por el viento, con abundantes precipitaciones y un mar embravecido. Un mal tiempo que incluso dejó granizo y nieve en el Parque Nacional del Teide. Pero la borrasca Emilia se despide este domingo de la región y a partir de las 14:00 la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) habrá desactivado todos los avisos.

«Se trata de una borrasca típica de latitudes medias que ha llegado a nuestras latitudes», explica David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias. Sin embargo, apunta que «hacía tiempo que no teníamos un impacto de forma directa». En noviembre llegó hasta las Islas la borrasca Claudia, pero tan solo su estructura frontal descargó en el Archipiélago. Con Emilia ha sido diferente. A lo largo de todo el día sus diferentes estructuras fueron dejando precipitaciones, viento y olas que casi alcanzaron los seis metros de altura. «Hemos registrado en la boya de Puertos del Estado situada al noreste de Gran Canaria una altura superior a los cinco metros», sostuvo Suárez. Y lo peor se esperaba para la noche y la madrugada de ayer.

Este domingo la situación mejorará bastante porque Emilia ya habrá dado sus últimos coletazos. Aunque todavía pueden producirse precipitaciones en algunos puntos del Archipiélago.

Los primeros avisos en desactivarse serán el de fenómenos costeros en Lanzarote a partir de las 9:00 de la mañana. A partir del mediodía lo harán también en Fuerteventura. A esa misma hora, también se desactivarán los de fenómenos costeros adversos y viento en Gran Canaria. Además de estos dos, en La Gomera se mantendrán activos también hasta las 12:00 los de lluvias y tormentas eléctricas. Y en Tenerife igualmente se desactivará a esa hora el que mantuvo en alerta ayer a la Isla por nieve. Ya que la borrasca Emilia ha descargado en el parque nacional la mayor nevada desde 2016 y ha dejado intransitable la zona.

Como se ha comentado, los últimos avisos de la Aemet que se desactivarán serán los vinculados al mal estado del mar en La Palma y El Hierro a partir de las 14:00 horas.

Aun así, habrá un predominio de los cielos nubosos en Canarias, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve. Es allí donde se prevén lluvias ocasionales, que serán más probables y frecuentes en la provincia tinerfeña. Además, la Aemet no descarta chubascos localmente fuertes, acompañados de aparato eléctrico, en la madrugada y primeras horas del día. Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo un ascenso de las mínimas en medianías y cumbres orientadas al norte.