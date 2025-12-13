La borrasca ‘Emilia’ provoca decenas de incidencias en Tenerife tras una noche de fuerte viento y oleaje

El paso de la borrasca ‘Emilia’ por Canarias ha dejado una madrugada especialmente complicada en varias islas del Archipiélago. Tenerife ha registrado numerosas incidencias relacionadas con el viento intenso y el fuerte oleaje, dentro de un balance regional que supera las 200 actuaciones gestionadas por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 entre las 00.00 y las 08.00 horas de este sábado.

Según ha informado el Gobierno de Canarias, los avisos atendidos han estado vinculados principalmente a la caída de árboles, farolas y elementos decorativos, incluidos adornos navideños, que terminaron invadiendo la vía pública como consecuencia de las rachas de viento y el estado adverso del mar.

Tenerife concentra incidencias en el área metropolitana

En el caso de Tenerife, gran parte de las intervenciones se concentraron en el área metropolitana, donde el viento provocó la caída de elementos urbanos y vegetación. Aunque no se han registrado daños personales, los servicios de emergencia tuvieron que actuar para retirar obstáculos de la calzada, asegurar estructuras y garantizar la seguridad en calles y carreteras.

El viento, con rachas que en algunas zonas han rozado los 100 kilómetros por hora, ha sido uno de los factores más determinantes durante la noche, especialmente en medianías y zonas expuestas.

Gran Canaria y La Palma, entre las islas más afectadas

La provincia de Las Palmas ha concentrado el mayor número de incidencias del archipiélago, con Gran Canaria como una de las islas más afectadas. En municipios de la capital y otras localidades se registraron avisos similares a los de Tenerife, relacionados con la caída de árboles, farolas y objetos desprendidos por el viento.

En La Palma, el temporal también dejó intervenciones de los servicios de emergencia, especialmente en áreas urbanas y vías afectadas por la inestabilidad meteorológica. Aunque la intensidad fue variable según la zona, la combinación de viento y mal estado del mar obligó a extremar la precaución durante toda la madrugada.

Alerta máxima por fenómenos costeros en todas las Islas

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias activó desde la noche del viernes la alerta máxima por fenómenos costeros en todo el archipiélago. La medida se adoptó ante la previsión de olas que pueden superar los nueve metros de altura, un riesgo especialmente elevado en costas abiertas y canales entre islas.

Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que el impacto del oleaje puede producirse de forma repentina, incluso en zonas aparentemente seguras, por lo que se recomienda no acercarse al litoral mientras se mantenga la alerta.

Viento, nevadas y tormentas: avisos activos

A la situación en la costa se suma la alerta por viento, con rachas de hasta 100 km/h en medianías y cumbres. Estas condiciones han favorecido la mayoría de las incidencias registradas durante la noche.

Además, se mantiene la alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife, mientras que La Palma y Gran Canaria permanecen en prealerta por este mismo fenómeno. También continúa activa la prealerta por tormentas en todas las islas.