La borrasca Emilia parte ramas, daña postes y deja un Papá Noel ‘herido’ en el Área Metropolitana

La borrasca Emilia dejó este sábado un reguero de incidencias en el Área Metropolitana, pero en su mayoría de poca entidad. Incluso algunas de ellas se situaron más en el terreno de lo anecdótico que en el de los daños reales. Hubo árboles y ramas caídas, postes eléctricos o de telecomunicaciones que se partieron, y elementos navideños que sufrieron los embates del viento. Santa Cruz registró un centenar de incidencias, La Laguna cifraba por la tarde en unos 180 los avisos recibidos y en Tegueste y El Rosario no pasó la cosa de unos pocos contratiempos de carácter secundario. En total, alrededor de 300 desperfectos.

La noche del viernes al sábado estuvo marcada por un viento incesante. De hecho, el tercer registro más elevado en velocidad se dio en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 57 kilómetros por hora, solo superado por Izaña y La Dehesa (El Pinar, en El Hierro). También la lluvia se hizo presente, pero sin un alto volumen más allá de los chaparrones puntuales que cayeron. Y así, y especialmente en zonas arboladas, el día amaneció con ramas desprendidas, en unos casos, o con una ‘alfombra’ de hojas, en otros. Aminoró el viento durante la jornada, los chaparrones aparecían aisladamente y hasta hubo una tímida presencia de sol. Por la tarde-noche volvió a empeorar la situación, bajaron las temperaturas en La Laguna y algunos rayos y truenos se dejaron sentir en la capital.

Santa Cruz

El Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) de Santa Cruz de Tenerife contabilizaba a media tarde un centenar de incidencias derivadas del paso de la borrasca. El principal efecto estuvo en averías del alumbrado público e instalaciones semafóricas. También hubo «pequeños desprendimientos» sobre la calzada, sobre todo en la zona de Anaga; desplazamientos de contenedores y alumbrado navideño; caída de ramas de árboles, y algún achique de agua en viviendas del municipio, según enumeró el Ayuntamiento.

Por su parte, en La Laguna se requirieron una docena de actuaciones durante la madrugada. «El operativo desplegado, bajo el seguimiento del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal), ha centrado sus intervenciones en la retirada de árboles caídos, ramas y restos vegetales sobre calzadas y espacios públicos, problemas en trenzados eléctricos y la reposición o retirada de determinados adornos y elementos decorativos de iluminación navideña en los seis distritos», precisó el consistorio por la mañana. La institución local elevó, ya a última hora de la tarde, a unos 180 avisos por incidencias de diverso tipo. En la Ciudad de los Adelantados quedó la imagen llamativa de un Papá Noel decorativo de la plaza de La Concepción que resultó dañado y tuvo que ser recogido en un camión.

El Rosario

En la línea del resto de zonas, en El Rosario y Tegueste no ocurrieron incidencias de gravedad. Operarios del primero de esos municipios tuvieron que resolver, eso sí, varios incidentes leves debido a la acción del viento, como la retirada de un árbol que se partió en el camino Pico La Aguililla, un poste eléctrico roto en El Pinalillo, y un cartel dañado en el cruce entre el camino Las Lagunetas y la carretera de Llano del Moro TF-272.