Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue en directo la evolución de la borrasca Emilia en CanariasPrecio de los huevosPersona desaparecida en el mar en TenerifeAlquiler en CanariasMayores atrapados en hospitales canarios
instagramlinkedin

La borrasca Emilia deja vientos de hasta 134 kilómetros por hora en Tenerife

Las principales incidencias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife están ocasionadas por las ráfagas

Un operario actúa sobre unas ramas partidas en La Laguna.

Un operario actúa sobre unas ramas partidas en La Laguna. / El Día

D.R.

La Laguna

La borrasca Emilia ha dejado más viento que lluvia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lo que ha ocasionado incidencias por caída de árboles, farolas y adornos navideños. Los datos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) sitúan en Izaña, en Tenerife, la mayor velocidad del viento en Canarias, con 134 kilómetros por hora.

La Dehesa, en el municipio herreño de El Pinar, y el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 64 y 57 kilómetros por hora, respectivamente, siguen a Izaña en la lista. Precisamente Izaña y El Pinar también ocupan las primeras posiciones del Archipiélago en lo que a rachas de viento se refiere: 159 y 93 kilómetros por hora.

Noticias relacionadas y más

Precipitaciones

En cambio, los datos de precipitaciones son más elevados en la provincia de Las Palmas y en la de Santa Cruz de Tenerife se muestran discretos. Los más altos están en Las Cañadas del Teide, con 2,8 mililitros, seguidos de los de El Paso (La Palma) y el entorno del aeropuerto palmero, con 2 y 1 mililitros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
  2. El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
  3. El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
  4. La borrasca Emilia obliga al cierre de espacios públicos y la suspensión de actos en Tenerife
  5. Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
  6. DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
  7. Los dueños recuperan el Hotel Callao Salvaje tras diez meses de okupación
  8. Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino

La borrasca Emilia deja vientos de hasta 134 kilómetros por hora en Tenerife

La borrasca Emilia deja vientos de hasta 134 kilómetros por hora en Tenerife

DIRECTO | Más de 200 incidencias en Canarias durante la madrugada por la borrasca Emilia

DIRECTO | Más de 200 incidencias en Canarias durante la madrugada por la borrasca Emilia

La borrasca ‘Emilia’ provoca decenas de incidencias en Tenerife tras una noche de fuerte viento y oleaje

La borrasca ‘Emilia’ provoca decenas de incidencias en Tenerife tras una noche de fuerte viento y oleaje

Tenerife registra 85 incidencias durante la noche con el paso de la borrasca Emilia

Tenerife registra 85 incidencias durante la noche con el paso de la borrasca Emilia

Tradex saldó en días inversiones de ‘amigos’ poco antes de saltar la estafa

Tradex saldó en días inversiones de ‘amigos’ poco antes de saltar la estafa

Las Lagunetas de Buenavista del Norte: el cultivo a la vida

Jornada complicada en Tenerife con avisos naranjas por lluvias, nevadas, viento, fenómenos costeros y tormentas

Jornada complicada en Tenerife con avisos naranjas por lluvias, nevadas, viento, fenómenos costeros y tormentas

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona denuncia a un vecino por vertidos fecales

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona denuncia a un vecino por vertidos fecales
Tracking Pixel Contents