La borrasca Emilia deja vientos de hasta 134 kilómetros por hora en Tenerife

La borrasca Emilia ha dejado más viento que lluvia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lo que ha ocasionado incidencias por caída de árboles, farolas y adornos navideños. Los datos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) sitúan en Izaña, en Tenerife, la mayor velocidad del viento en Canarias, con 134 kilómetros por hora.

La Dehesa, en el municipio herreño de El Pinar, y el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 64 y 57 kilómetros por hora, respectivamente, siguen a Izaña en la lista. Precisamente Izaña y El Pinar también ocupan las primeras posiciones del Archipiélago en lo que a rachas de viento se refiere: 159 y 93 kilómetros por hora.

Precipitaciones

En cambio, los datos de precipitaciones son más elevados en la provincia de Las Palmas y en la de Santa Cruz de Tenerife se muestran discretos. Los más altos están en Las Cañadas del Teide, con 2,8 mililitros, seguidos de los de El Paso (La Palma) y el entorno del aeropuerto palmero, con 2 y 1 mililitros.