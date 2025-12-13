La borrasca Emilia arranca un balcón en el norte de Tenerife

La borrasca Emilia llegó a Canarias con ganas de alborotar el ambiente. La rápida respuesta del Gobierno de Canarias llevó a decretar alertas por lluvias, vientos, tormenta, nevadas, fenómenos costeros e inundaciones cerca del mar. Por el momento, el paso de Emilia se salda con más de 300 incidencias en toda Canarias, incluyendo el haberse llevado un balcón.

En el norte de Tenerife, concretamente en San Telmo, en el municipio del Puerto de la Cruz, una familia portuense se ha quedado sin toda la cubierta metálica de su balcón, que ha sido arrancada por los fuertes vientos que se han cebado con esta parte de la Isla.

Balcón arrancado en San Telmo por el viento / María Pisaca

No se ha tenido que lamentar daños personales más allá del susto. La borrasca vuelve a activarse durante la noche y se espera que lo peor pase durante las últimas horas del sábado y las primeras del domingo. Se ruega extremar las precauciones a todos aquellos que se vean obligados a salir de sus casas.

Sigue en directo el desarrollo de la borrasca Emilia en Canarias.