Los belenes iluminan Tenerife

En Tenerife, la Navidad se vive entre luces, tradición y una extensa red de belenes que cada año transforma la Isla y moviliza a miles de personas. Con el permiso de la borrasca Emilia, estos días son propicios para peregrinar por rincones en los que se exhiben portales que abarcan desde creaciones más artísticas y elaboradas hasta belenes más tradicionales. La ruta belenista ofrece una amplia variedad y convierte a diciembre y enero en meses para acercarse más a la costumbre popular.

Santa Cruz

La capital alberga varias exposiciones de belenes. En el ayuntamiento, el portal del músico y belenista Jesús Gil es una de las grandes atracciones navideñas. Con una extensión de cuatro metros de largo y cinco de fondo, está compuesto por figuras de entre 25 y 50 centímetros y se puede visitar todos los días de 8:30 a 20:00 horas, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero.

En la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias un belén realizado por el colectivo Amigos del Belén de La Laguna lo forman 410 piezas, figuras confeccionadas por el artista José Luis Mayo. Podrá visitarse hasta el 4 de enero, de lunes a viernes y de 9:00 a 20:00 horas. Los sábados y domingos 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de diciembre estarán reservados para grupos concertados de asociaciones y colectivos, de 9:00 a 14:00 horas. Permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.

En el Cabildo de Tenerife se puede disfrutar de una obra también elaborada por Jesús Gil con figuras del artesano madrileño José Luis Mayo. Las visitas pueden realizase de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00 horas todos los días, pero el 24 y 31 de diciembre abrirá solo de 9:00 a 15:00 horas, mientras que los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero las puertas estarán abiertas de 16:00 a 21:00 horas.

Otro de los puntos de interés es el Parlamento de Canarias, donde se puede admirar un belén de 10 metros de largo por 5 de fondo, creado por Fernando Benítez. Estará abierto hasta el 6 de enero de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00. Los días 24 y 31 de diciembre de 9:00 a 16:00, y el 25 de diciembre y 1 de enero de 16:00 a 21:00.

El Rosario

El Pabellón de Deportes Leticia Batista, en El Chorrillo, alberga un portal de belén escolar confeccionado por el Centro de Profesorado Leoncio Rodríguez y los colegios San Isidro y Machado. Su peculiariedad es que está confeccionado con materiales reciclados. Se puede visitar de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas, hasta el 9 de enero.

Candelaria

Candelaria renueva su belén municipal con 182 nuevas figuras, entre ellas un homenaje a las pescadoras locales, creadas por la escultora Erika Ravelo Mendoza. Este belén está disponible las 24 horas del día en la Plaza Centro Cultural de la Villa.

Arico

El belén del Ayuntamiento de Arico, realizado por el vecino Daniel Pérez con la colaboración de Ángel Moleiro, estará disponible hasta el 7 de enero en el área de Bienestar Social. El horario de visita se ciñe a lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 15:00, y martes y jueves de 8:00 a 18:00 horas.

Adeje

Para el domingo 14 de diciembre está prevista la inauguración del 'Belén de tradiciones' de Adeje, a las 18:00 horas en el Espacio de Historia y Arte El Barranco, en la Plaza de España. En el acto, miembros del Grupo de la Escuela Municipal de Folclore realizarán una escenificación viviente del portal de Belén, que en días posteriores se transformará en un pesebre con elementos artísticos, conformado por María, José y el Niño Jesús ataviados con trajes tradicionales canarios y otros elementos ornamentales representados y escenificados en espacios naturales del municipio.

Garachico

Garachico cuenta con un belén municipal realizado por un vecino llamado Raúl. Ubicado en la Casa de Piedra, podrá visitarse hasta el 15 de enero en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 horas, y de tarde, de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo.

Icod de los Vinos

El belén de Icod de los Vinos, realizado por la empresa Mr. Miranda, se aloja en el patio de la biblioteca municipal y se podrá visitar de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas. Aunque no es el único belén del municipio, ya que también está el belén tradicional elaborado por Lucio y su familia, vecinos de la playa de San Marcos y que se puede ver en el mismo horario que el anterior.

Los Realejos

En Los Realejos está presente el belén del escultor Raúl Pérez Méndez, compuesto por seis piezas visibles en el vestíbulo del Ayuntamiento hasta el 9 de enero, en horario de lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 15:00 horas. También de martes y jueves de 9:00 a 18:00 horas, y los sábados de 9:00 a 12:00 horas.

La Orotava

El municipio orotavense celebra la XVIII Ruta de Belenes, con 28 montajes creados por la Asociación Belenista Taoro situados por toda la localidad. El horario de apertura de la gran mayoría de belenes es de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00; y sábados, domingos y festivos de 10:30 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. El 24 y 31 de diciembre cerrarán por la tarde y el 25 de diciembre y 1 de enero, todo el día. Aunque dependiendo del belén, el horario puede cambiar. Por otro lado, la plaza del Ayuntamiento acoge su tradicional belén, que ocupa todo el espacio. Cuenta con 5.000 piezas y figuras a tamaño real que podrá visitarse a cualquier hora hasta el 6 de enero.

Santa Úrsula

Santa Úrsula exhibe su belén municipal, obra del belenista Antonio Expósito, en el hall del Ayuntamiento santaursulero, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Tacoronte

El belén tradicional de Tacoronte se enmarca en la Casa de la Cultura de Tacoronte, en la sala María Rosa Alonso. Está elaborado por el tacorontero Virgilio Díaz Rodríguez y podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 09:00 a 13:00 horas.

La Laguna

'Caminando en La Laguna a través del Belén' es una ruta guiada que recorre enclaves emblemáticos del casco histórico con una guía que hablará sobre el contexto histórico del belenismo lagunero. El recorrido pasará por lugares como la Plaza de la Concepción, el Museo de Historia y Antropología o la Plaza del Adelantado.

Las rutas se realizarán los días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 31 de diciembre, así como el 2, 3 y 4 de enero. Asimismo, se realizarán en horario de mañana los días 23 y 30 de diciembre. Los pases matinales comenzarán a las 11:00 horas y se extenderán hasta las 12:30, mientras que las rutas de la tarde tendrán lugar entre las 17:00 y las 18:30 horas.