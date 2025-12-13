El Ayuntamiento de Granadilla de Abona denuncia a un vecino por vertidos fecales

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona se suma a la denuncia contra el vecino de la comunidad de viviendas Santa Rita al que señalan como el presunto responsable de reiteradas averías que provocan vertidos de aguas fecales a la vía publica, procedentes del pozo de saneamiento del edificio situado en el casco urbano.

El gobierno municipal recuerda que el inmueble es «propiedad del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi)» y asegura que desde que se detectaron los vertidos el Ayuntamiento «ha llevado a cabo intervenciones continuas, reiteradas y de carácter urgente para garantizar la limpieza, desinfección y saneamiento de la zona».

Aclara el gobierno que preside José Domingo Regalado que, a pesar de que el consistorio no es competente en el mantenimiento de este pozo de saneamiento, «el Ayuntamiento ha actuado de forma inmediata y constante con el objetivo de proteger la salud pública, evitar malos olores, frenar focos infecciosos y minimizar las molestias generadas a residentes y transeúntes». Putualiza que «estas actuaciones se han repetido en varias ocasiones, para evitar los vertidos».

En el comunicado hecho público ayer, el Consistorio de Granadilla de Abona asegura que «los vertidos proceden del pozo de saneamiento ubicado en la citada comunidad de viviendas». Asimismo, señala que «las averías en las tuberías han sido provocadas de forma reiterada por un vecino de la propia comunidad, lo que ha ocasionado que el problema vuelva a producirse después de cada actuación municipal».

En la información aportada, el gobierno local considera que «es importante recordar que el edificio se encuentra en régimen de alquiler, por lo que el mantenimiento y la reparación del pozo corresponde legalmente a la comunidad de vecinos y vecinas, es decir, a las personas arrendatarias, y no al Ayuntamiento».

Ante la «gravedad y repetición de los hechos» y teniendo en cuenta «su impacto en la seguridad y salubridad pública», en el comunicado se afirma por parte del Ayuntamiento granadillero que «la comunidad ha interpuesto una denuncia contra el presunto responsable de los actos que producen las averías».

La respuesta de la Administración municipal ha sido que, «en defensa del interés general y de la salud pública, ha decidido intervenir en el proceso penal como parte perjudicada». Asimismo, afirma que el Consistorio «ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, aportando toda la información necesaria para esclarecer responsabilidades penales y garantizar que el problema encuentre una solución definitiva».

Las autoridades locales concluyen haciendo constar que «el Ayuntamiento de Granadilla de Abona reafirma su compromiso firme, constante y activo con la protección de la salud pública, la convivencia vecinal y el buen estado del espacio urbano», para lo que «continuará trabajando para garantizar que situaciones como esta sean corregidas y no se repitan», según refleja el comunicado hecho público ayer por el grupo de gobierno.