Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue en directo la evolución de la borrasca Emilia en CanariasPrecio de los huevosPersona desaparecida en el mar en TenerifeAlquiler en CanariasMayores atrapados en hospitales canarios
instagramlinkedin

La Aemet sigue de cerca la actividad eléctrica y el cielo de Tenerife ruge y se ilumina con la borrasca Emilia

La tormenta se hace notar en el norte de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura

La tormenta eléctrica llega a Tenerife

La tormenta eléctrica llega a Tenerife

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Como apuntaban las previsiones de la Aemet, la borrasca Emilia se tomó un respiro durante la tarde para volver con más fuerza a Canarias. Tras unas horas de tranquilidad en donde incluso se pudo disfrutar de algunos rayos de sol, las inclemencias meteorológicas vuelven a ser protagonistas con especial énfasis en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

La actividad eléctrica ha hecho que el cielo canario se ilumine y ruja tras mucho tiempo sin vivir una estampa de esta magnitud. Desde la Agencia Estatal de Meteorología se está haciendo un seguimiento de los rayos que caen tanto en la costa como en el interior de las Islas.

Nuevos núcleos convectivos con lluvias y rayos se acercan a las islas centrales del Archipiélago por el norte, aunque ya afecta también al sur de las mismas.

Consejos a seguir en situaciones de tormenta

Desde el 112 Canarias han colgado en sus redes sociales algunos consejos para seguir en situaciones de tormenta. El primero y más importante, si te pilla en la calle no te refugies bajo los árboles, pues la madera mojada es conductora de electricidad.

Noticias relacionadas y más

Sigue en directo todo lo que ocurre con la borrasca Emilia en Canarias

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
  2. El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
  3. El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
  4. La borrasca Emilia obliga al cierre de espacios públicos y la suspensión de actos en Tenerife
  5. Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
  6. DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
  7. Los dueños recuperan el Hotel Callao Salvaje tras diez meses de okupación
  8. Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino

La Aemet sigue de cerca la actividad eléctrica y el cielo de Tenerife ruge y se ilumina con la borrasca Emilia

DIRECTO | La borrasca Emilia se recrudece: fuertes lluvias, altas rachas de viento y tormenta eléctrica en el cielo de Tenerife

Tenerife concentra buena parte de las incidencias por la borrasca Emilia, con más de 340 actuaciones

Tenerife concentra buena parte de las incidencias por la borrasca Emilia, con más de 340 actuaciones

La borrasca Emilia arranca un balcón en el norte de Tenerife

La borrasca Emilia arranca un balcón en el norte de Tenerife

Santa Cruz registra un centenar de incidencias relacionadas con la borrasca Emilia

Santa Cruz registra un centenar de incidencias relacionadas con la borrasca Emilia

Vicky Palma: "Los incidentes en el mar con turistas unen falta de sentido común e imprudencia"

Vicky Palma: "Los incidentes en el mar con turistas unen falta de sentido común e imprudencia"

La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife

La Navidad, víctima de las incidencias de la borrasca Emilia en Tenerife

La Navidad, víctima de las incidencias de la borrasca Emilia en Tenerife
Tracking Pixel Contents