La Aemet sigue de cerca la actividad eléctrica y el cielo de Tenerife ruge y se ilumina con la borrasca Emilia

Como apuntaban las previsiones de la Aemet, la borrasca Emilia se tomó un respiro durante la tarde para volver con más fuerza a Canarias. Tras unas horas de tranquilidad en donde incluso se pudo disfrutar de algunos rayos de sol, las inclemencias meteorológicas vuelven a ser protagonistas con especial énfasis en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

La actividad eléctrica ha hecho que el cielo canario se ilumine y ruja tras mucho tiempo sin vivir una estampa de esta magnitud. Desde la Agencia Estatal de Meteorología se está haciendo un seguimiento de los rayos que caen tanto en la costa como en el interior de las Islas.

Nuevos núcleos convectivos con lluvias y rayos se acercan a las islas centrales del Archipiélago por el norte, aunque ya afecta también al sur de las mismas.

Consejos a seguir en situaciones de tormenta

Desde el 112 Canarias han colgado en sus redes sociales algunos consejos para seguir en situaciones de tormenta. El primero y más importante, si te pilla en la calle no te refugies bajo los árboles, pues la madera mojada es conductora de electricidad.

