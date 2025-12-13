La Aemet prevé una jornada complicada en Tenerife este sábado con avisos naranjas por lluvias, nevadas, viento, fenómenos costeros y tormentas

La borrasca Emilia se dejará sentir especialmente este sábado en Canarias. De hecho, Tenerife, así como el resto de islas, estarán en aviso naranja durante toda la jornada por lluvias, nevadas, viento, fenómenos meteorológicos adversos y tormentas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se esperan rachas de viento muy fuertes de componente norte que podrán superar los 90 km/h. en zonas altas y expuestas de las islas más montañosas.

Respecto a las precipitaciones, la previsión indica que se extiendan de este a oeste pudiendo ser fuertes y localmente persistentes, además de venir acompañadas localmente de tormenta y granizo menudo, esperándose los mayores acumulados en vertientes norte de Tenerife y Gran Canaria.

Por su parte, se intensificará el temporal marítimo, con mar combinada, que podrá llegar esta jornada hasta los 6 o 7 m de altura de ola significativa.

Previsión en Tenerife

En la isla de Tenerife, la Aemet indica que este sábado se puede registrar una precipitación acumulada en 12 horas de 100 mm, especialmente en la vertiente norte, mientras que se prevé una acumulación de nieve en 24 horas de 5 cm. Esta afectará a las cumbres, a una cota de en torno a 1700-1800 metros, ascendiendo a unos 2200 al final del día.

El viento soplará con rachas máximas de 90 kilómetros por hora, aunque podría superar los 100 en cumbres y zonas altas. Mientras que en el mar, principalmente en los canales entre islas, se prevé viento del norte o noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8). Mar combinado del norte o noroeste de 5 a 6 m., aumentando a 6 a 7 m. a partir de la mañana.

Remisión

La inestabilidad en Canarias tenderá a remitir de este a oeste el domingo, aunque aún podrán continuar las precipitaciones con menor intensidad, finalizando así este episodio de fenómenos adversos en Canarias.