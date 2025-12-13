La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife
Se ha formado un pasillo desde Noruega hasta Canarias que ha dado un respiro momentáneo al Archipiélago
La borrasca Emilia ha dejado centenares de incidencias a lo largo y ancho de Canarias, que se encuentra en prealerta, alerta o alerta máxima por fenómenos costeros, lluvias, vientos, tormentas, nevadas e inundaciones costeras. Durante la tarde de este sábado, la borrasca parece haber dado un respiro momentáneo al Archipiélago... para volver con más fuerza.
El mapa meteorológico muestra como se ha formado un pasillo entre las nubes que va de Noruega hasta Canarias pasando por Reino Unido. Un parón en las inclemencias meteorológicas que será breve, pues se espera que al final de la tarde y principios de la noche las lluvias vuelvan a ser fuertes tanto en Tenerife como en el resto de las Islas.
"Prudencia" ante los pronósticos
Desde Protección Civil en Canarias se pide "prudencia" y no confiarse ante los primeros rayos de sol de la tarde tras las intensas precipitaciones de la madrugada y la mañana del sábado. Montse Román, jefa del servicio, advirtió de que se verán intensificadas a partir de las 18:00 horas, tanto la actividad tormentosa como en precipitaciones.
En declaraciones a TVE en Canarias, Román ha dado el aviso de que la Aemet ha intensificado estos avisos para zonas del norte de Gran Canaria y Tenerife, donde se prevén hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.
Más de 300 incidencias en Canarias sin daños graves
El paso de la borrasca Emilia por Canarias ha provocado más de 300 incidencias, ninguna de gravedad, concentradas principalmente en Tenerife y Gran Canaria, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2. Las actuaciones se han debido sobre todo a la caída de árboles, farolas y elementos decorativos navideños, especialmente en las dos capitales de provincia. Desde las 18:00 horas, Emergencias ha advertido de la intensificación de las lluvias y tormentas en las zonas norte de ambas islas.
Desde los servicios de emergencia se insiste en extremar las precauciones, especialmente evitando desplazamientos innecesarios durante los episodios de lluvias intensas, viento fuerte y oleaje. Se recomienda no transitar por zonas inundables ni cauces de barrancos, mantenerse alejados del litoral y de paseos marítimos, así como respetar los cierres de carreteras, senderos y espacios naturales decretados por las autoridades. Asimismo, se pide asegurar objetos que puedan desprenderse, seguir la información a través de canales oficiales y llamar al 1-1-2 únicamente en caso de emergencia real.
Sigue en directo el paso de la borrasca Emilia por Canarias.
- La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
- La borrasca Emilia obliga al cierre de espacios públicos y la suspensión de actos en Tenerife
- Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
- DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
- Los dueños recuperan el Hotel Callao Salvaje tras diez meses de okupación
- Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino