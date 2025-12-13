Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife

Se ha formado un pasillo desde Noruega hasta Canarias que ha dado un respiro momentáneo al Archipiélago

Temporal de mar en Garachico por la borrasca Emilia

Temporal de mar en Garachico por la borrasca Emilia

María Pisaca

Víctor de Castro

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Emilia ha dejado centenares de incidencias a lo largo y ancho de Canarias, que se encuentra en prealerta, alerta o alerta máxima por fenómenos costeros, lluvias, vientos, tormentas, nevadas e inundaciones costeras. Durante la tarde de este sábado, la borrasca parece haber dado un respiro momentáneo al Archipiélago... para volver con más fuerza.

El mapa meteorológico muestra como se ha formado un pasillo entre las nubes que va de Noruega hasta Canarias pasando por Reino Unido. Un parón en las inclemencias meteorológicas que será breve, pues se espera que al final de la tarde y principios de la noche las lluvias vuelvan a ser fuertes tanto en Tenerife como en el resto de las Islas.

"Prudencia" ante los pronósticos

Desde Protección Civil en Canarias se pide "prudencia" y no confiarse ante los primeros rayos de sol de la tarde tras las intensas precipitaciones de la madrugada y la mañana del sábado. Montse Román, jefa del servicio, advirtió de que se verán intensificadas a partir de las 18:00 horas, tanto la actividad tormentosa como en precipitaciones.

En declaraciones a TVE en Canarias, Román ha dado el aviso de que la Aemet ha intensificado estos avisos para zonas del norte de Gran Canaria y Tenerife, donde se prevén hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Olas de varios metros y zonas valladas ante el temporal marítimo en la costa de Tenerife

Olas de varios metros y zonas valladas ante el temporal marítimo en la costa de Tenerife / María Pisaca

Más de 300 incidencias en Canarias sin daños graves

El paso de la borrasca Emilia por Canarias ha provocado más de 300 incidencias, ninguna de gravedad, concentradas principalmente en Tenerife y Gran Canaria, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2. Las actuaciones se han debido sobre todo a la caída de árboles, farolas y elementos decorativos navideños, especialmente en las dos capitales de provincia. Desde las 18:00 horas, Emergencias ha advertido de la intensificación de las lluvias y tormentas en las zonas norte de ambas islas.

Emilia no recibirá regalo de los Reyes Magos de Santa Cruz

Emilia no recibirá regalo de los Reyes Magos de Santa Cruz / María Pisaca

Desde los servicios de emergencia se insiste en extremar las precauciones, especialmente evitando desplazamientos innecesarios durante los episodios de lluvias intensas, viento fuerte y oleaje. Se recomienda no transitar por zonas inundables ni cauces de barrancos, mantenerse alejados del litoral y de paseos marítimos, así como respetar los cierres de carreteras, senderos y espacios naturales decretados por las autoridades. Asimismo, se pide asegurar objetos que puedan desprenderse, seguir la información a través de canales oficiales y llamar al 1-1-2 únicamente en caso de emergencia real.

