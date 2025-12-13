500 mayores esperan por la atención a domicilio prometida por el Cabildo de Tenerife

El Gobierno insular de CC y PP confirma que no está operativo el programa de atención a domicilio a 500 mayores dependientes para la permanencia en el hogar en cinco municipios, pese a anunciar su inicio el pasado agosto. Así lo desvela la consejera socialista Marián Franquet quien recuerda que la responsable de Acción Social, Águeda Fumero, "lo afirmó ese mes y lo reiteró en el pleno del 31 de octubre". Sin embargo, en la comisión plenaria del área de este jueves, la propia Fumero "reconoció que el programa no está atendiendo a ninguna persona, por lo que la atención real es cero", reitera Franquet.

Gestión de "anuncios"

El PSOE de Tenerife denuncia "una gestión basada en anuncios que no se traducen en servicios efectivos" y exige "rigor, transparencia y la puesta en marcha inmediata de políticas reales para las personas mayores y sus familias". Subraya que "queda acreditado" que un programa anunciado como operativo en el pleno "no está atendiendo a ninguna persona". La consejera incide en que "dijeron que el programa estaba en marcha y ahora admiten que no atiende a nadie”.

Impulsada por el PSOE

Marián Franquet defiende que este programa "no es una iniciativa nueva, sino una idea impulsada por el PSOE en el mandato anterior". También criticó que el actual gobierno "haya tardado casi tres años en firmarlo" para, finalmente, "no ponerlo en funcionamiento".

Marián Franquet, consejera del PSOE en el Cabildo de Tenerife

Contradicciones

Franquet recuerda que "no es la primera vez" que el gobierno insular "incurre en contradicciones en esta materia", porque "ya nos dijeron que habían creado 518 plazas para personas mayores y luego se comprobó que en residenciales son apenas 56”.

No es un juego

Para el PSOE de Tenerife, estos hechos demuestran una forma de gobernar "basada en anuncios". La consejera apunta que "no se puede decir en un pleno que un programa está en marcha y, semanas después, reconocer en comisión que no atiende a nadie". Por ello, sostiene que "con la dependencia y el envejecimiento no se juega”.

El proyecto

En junio de este año el Cabildo de Tenerife anunciaba el impulso, con 3,7 millones de euros, de Islénior Acompaña, un nuevo servicio cuyo objetivo es instaurar otro modelo de atención a los mayores. La decisión se adoptó tras un proceso participativo en el que los tinerfeños con más de 65 años consultados forman parte de los 137.520 potenciales beneficiarios, el 14,5% de la población de la Isla. Se vendió como un proyecto “pionero" que "implica una revolución en la gestión de lo social”, ya que supone una atención individualizada a las personas seniors. La iniciativa se debía poner en marcha en el último trimestre del año, con 500 usuarios y un equipo multidisciplinar de 37 profesionales, en cinco municipios: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de la Cruz, Arico y Arona.

La financiación

Los 3,7 millones de euros corresponden a la financiación que requiere el proyecto para los dos primeros años de implantación. Islénior Acompaña se enmarca en los ejes que establece el I Plan Insular de Atención a las Personas Mayores de Tenerife, Islénior, y, más concretamente, en los que tienen que ver con la promoción de la autonomía, el bienestar y la integración de los mayores en el entorno social.