500 mayores esperan por la atención a domicilio prometida por el Cabildo de Tenerife
El Gobierno insular confirma que el proyecto está inoperativo y la consejera del PSOE Marián Franquet recuerda que en agosto y octubre aseguraron que estaba en marcha
El Gobierno insular de CC y PP confirma que no está operativo el programa de atención a domicilio a 500 mayores dependientes para la permanencia en el hogar en cinco municipios, pese a anunciar su inicio el pasado agosto. Así lo desvela la consejera socialista Marián Franquet quien recuerda que la responsable de Acción Social, Águeda Fumero, "lo afirmó ese mes y lo reiteró en el pleno del 31 de octubre". Sin embargo, en la comisión plenaria del área de este jueves, la propia Fumero "reconoció que el programa no está atendiendo a ninguna persona, por lo que la atención real es cero", reitera Franquet.
Gestión de "anuncios"
El PSOE de Tenerife denuncia "una gestión basada en anuncios que no se traducen en servicios efectivos" y exige "rigor, transparencia y la puesta en marcha inmediata de políticas reales para las personas mayores y sus familias". Subraya que "queda acreditado" que un programa anunciado como operativo en el pleno "no está atendiendo a ninguna persona". La consejera incide en que "dijeron que el programa estaba en marcha y ahora admiten que no atiende a nadie”.
Impulsada por el PSOE
Marián Franquet defiende que este programa "no es una iniciativa nueva, sino una idea impulsada por el PSOE en el mandato anterior". También criticó que el actual gobierno "haya tardado casi tres años en firmarlo" para, finalmente, "no ponerlo en funcionamiento".
Contradicciones
Franquet recuerda que "no es la primera vez" que el gobierno insular "incurre en contradicciones en esta materia", porque "ya nos dijeron que habían creado 518 plazas para personas mayores y luego se comprobó que en residenciales son apenas 56”.
No es un juego
Para el PSOE de Tenerife, estos hechos demuestran una forma de gobernar "basada en anuncios". La consejera apunta que "no se puede decir en un pleno que un programa está en marcha y, semanas después, reconocer en comisión que no atiende a nadie". Por ello, sostiene que "con la dependencia y el envejecimiento no se juega”.
El proyecto
En junio de este año el Cabildo de Tenerife anunciaba el impulso, con 3,7 millones de euros, de Islénior Acompaña, un nuevo servicio cuyo objetivo es instaurar otro modelo de atención a los mayores. La decisión se adoptó tras un proceso participativo en el que los tinerfeños con más de 65 años consultados forman parte de los 137.520 potenciales beneficiarios, el 14,5% de la población de la Isla. Se vendió como un proyecto “pionero" que "implica una revolución en la gestión de lo social”, ya que supone una atención individualizada a las personas seniors. La iniciativa se debía poner en marcha en el último trimestre del año, con 500 usuarios y un equipo multidisciplinar de 37 profesionales, en cinco municipios: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de la Cruz, Arico y Arona.
La financiación
Los 3,7 millones de euros corresponden a la financiación que requiere el proyecto para los dos primeros años de implantación. Islénior Acompaña se enmarca en los ejes que establece el I Plan Insular de Atención a las Personas Mayores de Tenerife, Islénior, y, más concretamente, en los que tienen que ver con la promoción de la autonomía, el bienestar y la integración de los mayores en el entorno social.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
- La borrasca Emilia obliga al cierre de espacios públicos y la suspensión de actos en Tenerife
- Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
- DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
- Los dueños recuperan el Hotel Callao Salvaje tras diez meses de okupación
- Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino