Tenerife cierra las vías de acceso al Parque Nacional del Teide por la borrasca Emilia

El Cabildo de Tenerife ha activado este viernes de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta máxima ante la inminente llegada de la borrasca fría aislada de alto impacto Emilia, un fenómeno meteorológico adverso que afecta a la isla desde este viernes y que se intensificará durante el sábado, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Asimismo, la institución insular ha decretado la prohibición de acceso y circulación por todas las pistas, senderos, caminos y zonas de campo a través dentro de los Espacios Naturales Protegidos a partir de las 15:00 horas de mañana viernes debido al elevado riesgo de desprendimientos, caída de árboles e inundaciones.

También prohíbe la estancia en campamentos, zonas de acampada y áreas recreativas en dichos espacios. Recalca el Cabildo de Tenerife que, además, ante la llegada de Emilia, a partir de las 18.00 horas, quedan cerradas las carreteras de acceso al Teide: la TF-24 (p.k 24), la TF-21, por La Orotava (p.k 16), y la subida a través de Arafo, a partir del p.k 54 (Boca de Tauce). También se cierra la vía de acceso a Teno, la TF- 445.

"Queremos pedirles la máxima prudencia, evitando los desplazamientos innecesarios, respetando los cierres, y estando atentos únicamente de las fuentes oficiales. Los equipos de emergencia están movilizados, y en coordinación para cualquiier incidencia, pero la mejor protección es la de cuidarnos entre todos", ha señalado la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación este viernes.

"La borrasca Emilia presenta características de alto impacto y actuamos con antelación para minimizar riesgos. Pedimos a la ciudadanía responsabilidad, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales", advertía en la mañana de este viernes Dávila a través de una nota de prensa.

Previsión meteorológica

Las previsiones apuntan a que Emilia dejará nieve en cumbres con acumulaciones de hasta 5 cm, especialmente el sábado, también precipitaciones muy intensas que podrían alcanzar hasta 100 mm en 12 horas. Las rachas de viento superarán los 90 km/h, sobre todo desde la tarde del viernes y lo más preocupante será el fuerte temporal marítimo, con especial incidencia en el litoral norte y olas que pueden superar los 6 metros de altura.

Las medidas adoptadas, como el cierre de los Espacios Naturales Protegidos y la activación en Alerta Máxima del PEIN, responden a un riesgo "real" de desprendimientos, inundaciones, caída de árboles y fuerte oleaje. "Pedimos a la población que respete escrupulosamente las restricciones y siga las recomendaciones de autoprotección", ha advertido por su parte la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene declarada la alerta por fenómenos costeros que podría escalar a alerta máxima el sábado y la alerta por vientos, mientras AEMET ha emitido avisos amarillos y naranjas por lluvias, viento, costeros, nieve y tormentas.

La activación entrará en vigor a las 15:00 horas de este viernes, 12 de diciembre, y el CECOPIN pasará a fase de Preemergencia a partir de las 20:00 horas del mismo día.

Restricciones y medidas de seguridad

Estas medidas afectan a la ciudadanía, empresas y administraciones, excepto al personal técnico autorizado para tareas imprescindibles de gestión y seguridad. Además, se suspende temporalmente el transporte público hacia el Barranco de Masca y Punta de Teno mientras permanezca activa la resolución.

Recomendaciones a la población

Entre las principales recomendaciones emitidas por el Cabildo destacan: evitar desplazamientos y, si son necesarios, extremar la precaución; revisar infraestructuras sensibles, especialmente en zonas inundables, litorales, playas y áreas de gran afluencia, y asegurar mobiliario urbano, decoraciones navideñas y elementos que puedan desprenderse por el viento, así como activar los Planes de Emergencia Municipal (PEMUs).

La institución pide seguir las indicaciones de autoprotección de las autoridades de protección civil.

Para más información y actualizaciones, el Cabildo de Tenerife recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades de protección civil.