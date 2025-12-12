Sergio Dalma volverá a Tenerife en 2026 con su 'Ritorno a via Dalma'

El cantante Sergio Dalma recorrerá España en 2026 y 2027 con un espectáculo 'Ritorno a via Dalma', con los grandes éxitos italianos de su icónico proyecto 'Via Dalma'. Esta cita musical, que incluye más de una treintena de destinos, tendrá parada obligatoria en Canarias, con tres conciertos de previstos.

Uno de ellos será en Tenerife, el próximo 28 de noviembre, mientras que en Gran Canaria se ha añadido una nueva fecha, el 27 de marzo, tras agotarse las entradas para la ya programada de un día antes.

La venta de entradas para la cita en Tenerife, que se celebrará en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, comentará el 15 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, en la página web sergiodalma.es.

Larga trayectoria

Treinta y seis años de carrera avalan la trayectoria de Sergio Dalma, una de las voces más reconocibles y queridas de la música española.

Con más de cuatro millones de discos vendidos y un repertorio que forma parte del imaginario colectivo, el artista de Sabadell continúa consolidando su legado con una nueva gira: 'Ritorno a Via Dalma', que recorrerá los principales escenarios de España a partir de marzo de 2026.

Aniversario

En 2025 se cumplen quince años del lanzamiento de 'Via Dalma', el álbum con el que Dalma reinterpretó en español grandes clásicos de la canción italiana y que revolucionó el panorama musical nacional, superando las 300.000 copias vendidas.

Este proyecto consolidó al intérprete como un artista intergeneracional, capaz de conectar con públicos de todas las edades a través de su estilo inconfundible.

Sergio Dalma. / EP

Nuevo proyecto

'Ritorno a Via Dalma' supone un reencuentro con aquel universo musical que tantas alegrías le ha dado al artista. En este nuevo espectáculo, Dalma recorrerá las canciones que marcaron una época y que siguen emocionando a generaciones enteras. Su repertorio combinará homenajes a autores clásicos como Mina o Zucchero con temas de referentes contemporáneos como Laura Pausini o Nek, ofreciendo un viaje sonoro lleno de energía, emoción y vitalidad.

Con más de tres décadas de éxitos, doce Premios Dial y una carrera que sigue batiendo récords, Sergio Dalma reafirma con esta gira el sello único de su “estilo Dalma”: una forma de interpretar íntima, elegante y apasionada, que sigue conquistando escenarios y corazones.