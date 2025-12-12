El PSOE exige la reapertura segura de la playa de Los Patos

El Grupo Socialista del Cabildo de Tenerife exige actuaciones inmediatas que permitan la reapertura de la playa de Los Patos, en el municipio de La Orotava. El PSOE de Tenerife recordó que este enclave fue clausurado el mes de diciembre del año 2023, por lo que suma «dos años cerrada sin avances ni un calendario para su reapertura». A su juicio, «es una situación incomprensible y un síntoma claro del abandono institucional que sufre El Rincón», denunciaron.

Por ello, también plantean la recuperación de «la accesibilidad, conservación y visita ordenada al entorno de El Rincón», añadieron. Este espacio natural singular del Valle de La Orotava cuenta «con un marco jurídico específico desde la Ley 5/1992, que dio lugar al Plan Especial y al Consorcio El Rincón, un órgano colegiado en el que participan la Comunidad Autónoma, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Orotava y representantes vecinales y ecologistas», recordaron los socialistas.

Sin embargo, y a pesar de la existencia de este instrumento de gobernanza, «las administraciones implicadas no han dotado al ámbito de los recursos necesarios para ordenar los accesos, reforzar los servicios y garantizar su conservación», aseguraron ayer en un comunicado.

El consejero socialista Javier Rodríguez Medina alertó del «deterioro progresivo que El Rincón sufre este enclave protegido y del abandono institucional que padecen sus principales zonas de baño», Los Patos.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de La Orotava, María Jesús Alonso, reclamó «celeridad en la evacuación de los informes geológicos para que se sepa cuál es la situación en la playa», después de un cierre tan prolongado.

El consejero del PSOE subrayó que la presión turística y el incremento de visitantes en las últimas décadas «no han ido acompañados de un refuerzo en mantenimiento, limpieza, vigilancia ni planificación de accesos. Ni Los Patos, ni las vías, ni las principales zonas de baño han recibido la atención mínima necesaria», señaló Medina.

La moción de los socialistas planteará al Cabildo que exija al Consorcio El Rincón y a las administraciones que lo integran la puesta en marcha de cuatro medidas urgentes: la reapertura segura de la playa de Los Patos, garantizando todas las medidas de seguridad; la implantación de un plan de movilidad sostenible que ordene el acceso a la playa de El Bollullo y reduzca el impacto en periodos de alta afluencia; la ejecución de un plan de mantenimiento y limpieza en vías y caminos del ámbito para recuperar la accesibilidad a las principales zonas de baño y la interlocución permanente con vecinos y colectivos ecologistas, para que las decisiones se adopten desde la participación y el conocimiento común.