Los primeros copos de nieve llegarán a Tenerife junto a las precipitaciones más abundantes de la borrasca Emilia

La borrasca Emilia ya se hace notar en Canarias con las primeras precipitaciones, bancos nubosos y problemas en el tráfico aéreo tanto en Tenerife y La Palma. Durante esta mañana, las lluvias más fuertes han tenido lugar en el norte de la isla tinerfeña y la palmera donde se registra la mayor concentración de agua por el momento.

Durante la tarde, las precipitaciones perderán fuerza en estos puntos hasta la llegada de las últimas horas del viernes y las primeras del sábado, donde uno de los núcleos duros de la borrasca contactará con Canarias, entrando por Gran Canaria y Tenerife. Esto llevará a que cotas altas como el Parque Nacional del Teide vivan una de las últimas nevadas del año, pues se prevé que la bajada de temperaturas venga acompañada de precipitaciones en forma de copos de nieve.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología se destaca el bajón general en las temperaturas de todas las Islas en consonancia con el mismo momento del jueves, con mayor incidencia en el norte del Archipiélago. También ha mantenido los avisos por lluvias, tomentas, vientos, nevadas y fenómenos costeros, con nivel máximo naranja por el momento. Este que afecta al interior de La Palma, El Hierro, La Gomera, parte de Tenerife y parte de Gran Canaria, junto a la costa de las ocho islas.

Mapa meteorológico de avisos de la Aemet / Aemet Canarias

Desde las instituciones públicas se pide precaución a todos los canarios en situaciones que lleven desplazamientos por carretera, mar y aire. Aquellos que deban acudir a puertos o aeropuertos, consulten los paneles de Aena o las entidades competentes para conocer la situación de los vuelos y no provocar colas o montoneras que dificulten aún más la situación.