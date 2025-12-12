La Policía Nacional avisa los tinerfeños: si recibes esta `carta oficial´, no la abras

Los ciberdelincuentes siguen ingeniando métodos para conseguir que sus víctimas caigan en los engaños. Una de las técnicas que más utilizan habitualmente en el phishing "un intento de engaño que busca que entres en enlaces fraudulentos para robar tu dinero o conseguir tus datos con fines ilícitos", aseguran desde la Policía Nacional.

Así es la carta falsa

En los últimos días, la Policía Nacional ha alertado de una nueva estafa que está legando oír correo electrónico a los ciudadanos como si fuese una supuesta "carta oficial". El mensaje incluye logotipos del Centro Nacional de Inteligencia y de la Policía Nacional bajo el título "Informe de inteligencia". A través de ella, acusan gravemente al destinatario de haber participado en graves delitos.

El texto utiliza un tono alarmista, como muchas de las últimas estafas que circulan, que amenaza con multas levadas y en algunos casos penas de prisión y orden de detención inmediata. El objetivo es poner nerviosa a la víctima para que actúe sin pensar y facilite a los delincuentes sus datos personales y bancarios.

Señales claras de estafa

En primer lugar, las autoridades nunca comunican este tipo de delitos por correo electrónico ni solicitan respuestas urgentes. Cuando la ciudadanía reciba un mensaje para actuar con urgencia, debe mantener la calma y darse cuenta de que está siendo estafada. "Te quieres asustar pero no piques", es el mensaje que lanza la Policía Nacional en su cuenta oficial de X.

La Policía Nacional recomienda no responder a ese tipo de mensajes, no hacer clic en ningún enlace adjunto y eliminar el mensaje inmediatamente. En caso de duda, lo mejor es contactar a través de los canales oficiales y alertar a tu entorno para evitar que más personas caigan en este tipo de fraudes.