MAC premia a Spring Hoteles con el premio Alberto Guanche 2025 a las mejores prácticas en prevención de riesgos laborales

El presidente de la Mutua de Accidentes de Canarias, Pedro Alfonso, junto al director gerente de MAC, Javier González Ortiz, y la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, entregaronhoy, en una breve ceremonia celebrada en la sede central de esta entidad colaboradora con la Seguridad Social, el Premio Alberto Guanche 2025, auspiciado por MAC y que reconoce las mejores prácticas en prevención de riesgos laborales, a Spring Hoteles, grupo radicado en el Archipiélago desde hace más de cuarenta años

La representante del Gobierno de Canarias, además de recordar que 370.000 personas trabajan en Canarias en el sector turístico, enfatizó que “las empresas turísticas, y en este caso Spring Hoteles, han hecho un gran esfuerzo en materia de prevención de riesgos laborales. Esta empresa es un buque insignia del sector en las Islas. No solo ha crecido como grupo, sino que ha apostado decididamente por la innovación”.

Por su parte, el presidente de MAC, Pedro Alfonso, afirmó que “es un orgullo para la Junta Directiva que presido entregar el premio Alberto Guanche a una empresa que es un referente indiscutible de nuestro principal motor económico. Una empresa señera que, con paso firme y una filosofía clara, se ha convertido en un estandarte de la calidad turística en Canarias”.

Asimismo, González Ortiz indicó que “la prevención de riesgos laborales no es una casilla que marcar; es una filosofía que debe impregnar cada proceso, especialmente en el sector turístico, el motor de nuestra economía. Una plantilla comprometida, como la de Spring Hoteles, comprende que la seguridad es la base innegociable de la calidad del servicio. Su ejemplo nos demuestra que una gestión eficiente del negocio es inseparable de una gestión excepcional del bienestar de su capital humano”.

Por parte de la empresa galardonada, recogió el premio Alberto Guanche su CEO, Miguel Villarroya Adell, que aprovechó su turno de agradecimientos para insistir en que “el éxito de una compañía, más allá de la cuenta de resultados, consiste en atraer talento y lograr que, en nuestro caso, las 1.200 personas que integran nuestra plantilla se sientan orgullosas de trabajar con nosotros ”.