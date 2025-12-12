La lucha contra los incendios forestales amplía su territorio en Tenerife con el pueblo lagunero de Valle Jiménez. El Cabildo de la Isla y el Ayuntamiento de La Laguna mantuvieron una reunión con los residentes en la zona para incorporarlos al Plan de Medianías en el ámbito de la prevención de fuego en la zona de interfaz, superficie entre el espacio rural y el urbano. La sede del colectivo vecinal acogió un encuentro que estuvo centrado en la necesidad de desarrollar medidas previas a posibles siniestros como la limpieza de terrenos y la plantación de flora autóctona.

Explicaciones

A la cita acudieron la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, y los concejales del consistorio lagunero, Domingo Galván y Sergio Eiroa, quienes explicaron las líneas de actuación de un plan que ya se desarrolla en otros ámbitos de la Isla. Esta hoja de ruta tiene como objeto proteger a los vecinos que viven en zonas de riesgo a través del desarrollo de medidas preventivas frente a incendios y recuperar la biodiversidad natural y agraria tras la puesta en valor del territorio, principalmente en el ámbito de terrenos, huertas y fincas que se encuentran en estado de semiabandono.

Actuaciones

La mesa puso a disposición de los vecinos toda la información sobre las actuaciones que se desarrollan bajo el paraguas del plan, destacando principalmente la necesidad de crear en todos los municipios y sus zonas de interfaz "un cinturón protector" ante posibles incendios, algo que necesariamente tiene que ver con la limpieza de terrenos, huertas y fincas abandonadas.

Divulgación

Blanca Pérez, destaca que “es importante divulgar la importancia de tener cuidados los terrenos en esa zona de mayor riesgo de incendio, identificar los factores de riesgo y aprender a cómo proteger las viviendas". En Valle Jiménez, añade, "abrimos la posibilidad de adherirse al Plan de Medianías para que los vecinos pongan en valor sus terrenos, los que están abandonados o aquellos en camino de estarlo".

Objetivo

El objetivo, explica, es realzar las medianías "y proteger la zona de interfaz de la Isla ante un incendio". Para ello se desplazarán cuadrillas que llevarán a cabo una limpieza en las zonas críticas cercanas a las viviendas, se habilitará un servicio de trituradora de residuos vegetales después de podas y, con posterioridad, los vecinos tendrán que hacerse responsables de plantar flora autóctona, entre otras cuestiones.

Conciencia

El concejal de Promoción, Desarrollo Local y Medio Ambiente, Domingo Galván, señala que “es importante que los vecinos tomen conciencia sobre la necesidad de mantener limpios los entornos de sus viviendas y sus fincas para que no se propaguen los incendios". Concluye que "para ello se ponen a su disposición estas herramientas a fin de mantener para cuidado el entorno".

Ejes del Plan

El Plan de Medianías cuenta con un presupuesto de 3,6 millones de euros. Se desarrolla en base a tres ejes fundamentales. El primero es el asesoramiento y la acción bajo demanda de la puesta en valor de los terrenos en desuso, semiabandonados o convertidos por completo en eriales. La segunda línea de actuación tiene que ver, entre otros, con la mejora de la biodiversidad plantando especies de flora autóctona, resistentes al fuego y beneficiosas para la agricultura, facilitar la puesta de bebederos para atraer las aves, colocar refugios para murciélagos por ser depredadores de polillas y mosquitos o la instalación de cajas nido para pequeñas rapaces que mantienen a raya a las ratas y ratones. El tercer eje es el desarrollo del Banco de Tierras, que tiene como objetivo recuperar las zonas de cultivo abandonadas mediante acuerdos de custodia del territorio como herramienta para la economía local de los pueblos y caseríos.