¿Qué hacer ante la llegada de la borrasca Emilia? Consejos de autoprotección

La borrasca Emilia vivirá su momento álgido en Canariaseste sábado, 13 de diciembre, cuando todas las islas permanecerán en aviso naranja por lluvias, viento, oleaje, nieve y tormentas. De esta manera, se espera una jornada muy complicada, que ha obligado a cabildos y ayuntamientos a activar sus planes de emergencia, reforzar sus medios y cerrar instalaciones y suspender actos programados.

Pero, ante esta situación, y con el objetivo de evitar problemas mayores, es necesario que la propia ciudadanía tome sus medidas de autoprotección para evitar situaciones de riesgo y actúe con seguridad.

En este sentido, el Gobierno de Canarias ha emitido una serie de recomendaciones a la población.

Recomendaciones

Para prevenir y evitar situaciones de riesgo relacionadas con el viento y el mal estado del mar, es importante evitar los paseos por las zonas de costa y no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa, así como abstenerse de tomarse fotos o grabar vídeos en áreas próximas al litoral. En este sentido, también es de vital importancia no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje. Además, se aconseja aplazar las actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia.

Por otra parte, ante la previsión de viento, es fundamental retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y aquellos objetos que puedan caer a la calle. Asimismo, se recomienda no acercarse a edificaciones en construcción o en mal estado, ni a andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda ser arrastrado por el viento.

En lo referido a las rachas de viento y los desplazamientos, tanto si se realiza en un vehículo como a pie, es necesario extremar la precaución ante la presencia de posibles obstáculos en la vía, como ramas de árboles o mobiliario urbano, y evitar caminar por jardines o zonas arboladas. También, en las zonas afectadas por este fenómeno meteorológico, se recomienda evitar salir de excursión o realizar acampadas hasta que se restablezca la normalidad.

La combinación del fuerte oleaje y el viento pueden ocasionar inundaciones costeras en el litoral de las islas. Por ello, es aconsejable asegurar la vivienda para impedir la entrada del agua, colocar pequeñas protecciones que pueden ayudar a resguardarla y, en caso de que empiece a inundarse, desconectar el interruptor general de la electricidad.

En cuanto a la previsión de fuertes lluvias y tormentas, se recomienda permanecer en casa, teniendo en cuenta que no esté ubicada en cauces de barrancos o en lugares de riesgo, evitar circular en coche durante las lluvias fuertes, y si es imprescindible, extremar las precauciones, prestando especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos. Si el vehículo comienza a llenarse de agua, es mejor abandonarlo.

Si la tormenta viene acompañada de rayos o relámpagos, es conveniente cerrar puertas y ventanas, ya que las corrientes de aire pueden atraer a los rayos; desenchufar los aparatos eléctricos, pues las subidas de tensión pueden dañarlos; y alejarse de torres, vallas o cualquier otra infraestructura metálica, así como no refugiarse bajo los árboles, ya que la madera mojada también es conductora de la electricidad.

Ante la previsión de nevadas en las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria es importante respetar la señalización, no transitar por ninguna carretera que esté cortada al tráfico y consultar las restricciones de acceso a las zonas nevadas que implemente cada cabildo insular.

En cualquier caso, ante una situación de emergencia, se debe llamar inmediatamente al 112 y mantenerse informado de la situación a través de los diferentes medios de comunicación y canales oficiales.