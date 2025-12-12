Izaña registra la racha de viento más alta de España este viernes: 118 kilómetros/hora

La estación meteorológica instalada en Izaña (Tenerife) ha registrado este viernes una racha de 118 kilómetros/hora, la más alta de toda España, con datos actualizados hasta las 17:10 horas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La llegada de la borrasca Emilia se está dejando notar con fuertes rachas de viento, que en el caso del aeropuerto de La Palma ha llegado a los 102 kilómetros/hora, en El Pinar-La Dehesa con 90 km/h, en La Dama-Vallehermoso con 85 km/h y en San Sebastián de La Gomera, Arure y Pájara con 82 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, Emilia ha dejado acumulaciones de hasta 27,4 litros/metro cuadrado en la Cruz de Tejeda, quinto valor más alto del país, y 25,6 litros/metro cuadrado en Valleseco.

Temperaturas más altas

Canarias copa las diez temperaturas más altas de este viernes, con el aeropuerto de Tenerife Sur a la cabeza, con 23,8 grados, por delante de Maspalomas (23,6), El Matorral-San Bartolomé de Tirajana (23,3), Fuencaliente, Adeje y Maspalomas-Centro de Turismo, todas con 23,2; Arico (22,6), aeropuerto de La Palma (22,3), y Mogán y el aeropuerto de Fuerteventura, ambos con 22,2.