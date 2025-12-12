Izaña registra la racha de viento más alta de España este viernes: 118 kilómetros/hora
Canarias cuenta con las 10 temperaturas más altas de la jornada
La estación meteorológica instalada en Izaña (Tenerife) ha registrado este viernes una racha de 118 kilómetros/hora, la más alta de toda España, con datos actualizados hasta las 17:10 horas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La llegada de la borrasca Emilia se está dejando notar con fuertes rachas de viento, que en el caso del aeropuerto de La Palma ha llegado a los 102 kilómetros/hora, en El Pinar-La Dehesa con 90 km/h, en La Dama-Vallehermoso con 85 km/h y en San Sebastián de La Gomera, Arure y Pájara con 82 km/h.
En cuanto a las precipitaciones, Emilia ha dejado acumulaciones de hasta 27,4 litros/metro cuadrado en la Cruz de Tejeda, quinto valor más alto del país, y 25,6 litros/metro cuadrado en Valleseco.
Temperaturas más altas
Canarias copa las diez temperaturas más altas de este viernes, con el aeropuerto de Tenerife Sur a la cabeza, con 23,8 grados, por delante de Maspalomas (23,6), El Matorral-San Bartolomé de Tirajana (23,3), Fuencaliente, Adeje y Maspalomas-Centro de Turismo, todas con 23,2; Arico (22,6), aeropuerto de La Palma (22,3), y Mogán y el aeropuerto de Fuerteventura, ambos con 22,2.
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
- Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
- Los dueños recuperan el Hotel Callao Salvaje tras diez meses de okupación
- Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino
- La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios
- La Audiencia Provincial ejecuta la salida de los okupas del hotel Callao Salvaje: “El estado es dantesco y deplorable”
- Abierto desde 1994: el local que recomiendan todos los tinerfeños por sus bocadillos