Gran Hotel Taoro estrena su primera Gala de Nochevieja

Gran Hotel Taoro se dispone a celebrar su primera temporada navideña desde la reapertura del edificio, un acontecimiento de especial relevancia para Puerto de la Cruz y para quienes han seguido de cerca el proceso de recuperación de este emblema del patrimonio turístico de Canarias. Con más de un siglo de historia, el hotel vuelve a situarse en el centro de la vida social del norte de Tenerife. Hoy, bajo una nueva etapa, el hotel combina su legado histórico con una propuesta contemporánea y refinada.

La programación alcanza su momento más destacado el 31 de diciembre con la celebración de la Gran Cena de Gala de Nochevieja, un evento que aspira a convertirse en una cita destacada en el calendario social de Puerto de la Cruz. La velada comenzará con un cóctel de bienvenida en la terraza panorámica Tagoror Lobby & Bar Lounge, donde los asistentes podrán brindar con vistas abiertas al océano y al Valle de La Orotava. A continuación, la celebración se trasladará al Ballroom Taoro, espacio de referencia del hotel, donde se servirá un menú especialmente diseñado para esta ocasión, que incluye elaboraciones como el tournedó de bogavante azul con crema ligera de hinojo o el meloso de vaca gallega con parmentier de papa negra y trufa. El postre, un savarín de Guinness con caramelo salado y cacao, completará una propuesta gastronómica de altura, maridada por una selección de vinos exquisita y Champagne Taittinger Brut Réserve. La experiencia incluye además la tradición de las doce uvas, barra libre durante una hora y un cotillón de inspiración Belle Époque con pista de baile.

Asimismo, el hotel invita a disfrutar de los distintos y exquisitos espacios gastronómicos del hotel en Nochebuena, el 24 de diciembre. LAVA, liderado por el chef Erlantz Gorostiza, propondrá una cena articulada en torno a los elementos y la técnica; AMALUR, también bajo la dirección de Gorostiza, ofrecerá una propuesta gastronómica más cercana y contemporánea. OKA, dirigido por Ricardo Sanz, presentará una velada centrada en la alta cocina japonesa con el sello personal del chef. Tras la cena, los huéspedes podrán reunirse en Tagoror Lobby & Bar Lounge, donde la noche continuará entre cócteles de autor y conversaciones animadas.

El 25 de diciembre, el Brunch de Navidad tendrá lugar en el Restaurante Atlántico, un espacio abierto al mar que ofrece una atmósfera especialmente luminosa en estas fechas, acompañado de música en vivo. El 1 de enero, el mismo espacio acogerá el Brunch de Año Nuevo, una propuesta diseñada para comenzar el año en un ambiente festivo, con vistas al Atlántico y al Valle de La Orotava.

Estas celebraciones inauguran una nueva etapa festiva en el Gran Hotel Taoro, que reafirma su vocación de convertirse en un referente cultural, social y gastronómico en Tenerife.