Don Omar agota las entradas de su concierto en Tenerife en tiempo récord

Las entradas del concierto de Don Omar, previsto para el 16 de julio en Santa Cruz de Tenerife dentro de la programación del Tenerife Cook Music Fest 2026, se han agotado en tiempo récord. El show del artista puertorriqueño, preparado de forma íntegra y exclusiva para esta cita, se convierte así en uno de los hitos musicales del año.

Conocido mundialmente como 'El Rey del Reguetón', Don Omar ha marcado la historia de la música urbana con más de dos décadas de trayectoria y éxitos emblemáticos como Danza Kuduro, Pobre Diabla y Taboo. Su impacto global, múltiples reconocimientos internacionales y su capacidad para reinventar el género lo consolidan como uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Un éxito arrollador

El anuncio del sold out, con más de 40.000 entradas vendidas, confirma la enorme expectación generada, al ser la única fecha confirmada en Europa para Don Omar en 2026, lo que impulsó una demanda excepcional desde el primer minuto de venta. La organización destaca que se trata de uno de los récords de venta más rápidos en la historia del festival.

“Este lleno absoluto demuestra la conexión del público con la propuesta artística del festival y reafirma la dimensión internacional de Don Omar como icono del reguetón”, señala un portavoz del Tenerife Cook Music Fest.

Cinco años de música, sabor y cultura

El Tenerife Cook Music Fest celebrará en 2026 su quinto aniversario, consolidándose como un evento de referencia en Canarias. Tras reunir a decenas de miles de asistentes en su última edición, el festival continúa creciendo gracias a su combinación de música en vivo de alcance internacional, gastronomía local y experiencias culturales únicas que lo han convertido en un punto de encuentro destacado dentro y fuera del archipiélago.

Todas las novedades sobre el festival estarán disponibles en la web oficial: www.cookmusicfest.es.