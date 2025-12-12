En Directo
DIRECTO | Borrasca Emilia en Tenerife: el Teide amanece con nieve
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado varios avisos amarillos y naranjas por meteorología adversa para un fin de semana que se espera pasado por agua en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos naranja y amarillo en Canarias para este sábado, 13 de diciembre, con especial incidencia en Tenerife y en las islas orientales, donde se esperan lluvias, viento, tormentas y nieve en cotas altas. La borrasca afectará también a las islas occidentales.
En Tenerife se prevé un predominio de cielos muy nubosos, con precipitaciones más frecuentes en el norte y las zonas de medianías, sin descartar chubascos localmente fuertes. Además, la Aemet advierte de que algunas lluvias podrían venir acompañadas de tormentas, especialmente en el entorno de las islas orientales y centrales.
La cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros, por lo que el Teide y las cumbres de Tenerife podrían registrar nevadas durante la jornada. Las temperaturas experimentarán un descenso ligero a moderado, más notable en las máximas.
El viento del norte también será protagonista: soplará con intensidad y dejará rachas muy fuertes en las vertientes este y oeste, así como en medianías y zonas altas de Tenerife. Tampoco se descartan rachas intensas en las islas orientales durante las primeras horas del día.
El Día
La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide, en la isla de Tenerife, que ha amanecido este sábado cubierto de nieve. La alerta por nevadas en Tenerife está en vigor desde las 22.00 horas del viernes, 12 de diciembre.
Los modelos meteorológicos apuntan a que, a partir de unos 1.600–1.700 metros de altitud, podrán producirse precipitaciones en forma de aguanieve, nieve o graupel, con acumulaciones estimadas superiores a 5 centímetros en 24 horas.
Raúl Robledo
Jornada complicada en Tenerife con avisos naranjas por lluvias, nevadas, viento, fenómenos costeros y tormentas por la borrasca Emilia
La borrasca Emilia irá remitiendo en el archipiélago el domingo
Clara Santamaría
Alertas por viento, lluvia y nieve para afrontar este sábado la peor parte de la borrasca Emilia
Canarias encarará la jornada más dura del temporal de alto impacto que atraviesa el Archipiélago y Emergencias se ve obligada a activar todos los niveles de alarma.
Europa Press
Tenerife, en alerta por nevadas en cumbres de la isla, cierra vías de acceso al Parque Nacional del Teide
El Cabildo de Tenerife ha activado este viernes de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta máxima ante la inminente llegada de la borrasca fría aislada de alto impacto Emilia, un fenómeno meteorológico adverso que afecta a la isla desde este viernes y que se intensificará durante el sábado, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Efe
Izaña registra la racha de viento más alta de España este viernes: 118 kilómetros/hora
La estación meteorológica instalada en Izaña (Tenerife) ha registrado este viernes una racha de 118 kilómetros/hora, la más alta de toda España, con datos actualizados hasta las 17:10 horas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Efe
Cerrados senderos y zonas recreativas y suspendidos actos al aire libre en La Gomera por la borrasca Emilia
La carretera de El Rejo y del Jardín Botánico de Vallehermoso también permanecen cerrados.
Raúl Robledo
¿Qué hacer ante la llegada de la borrasca Emilia? Consejos de autoprotección
La borrasca Emilia vivirá su momento álgido en Canarias este sábado, 13 de diciembre, cuando todas las islas permanecerán en aviso naranja por lluvias, viento, oleaje, nieve y tormentas. De esta manera, se espera una jornada muy complicada, que ha obligado a cabildos y ayuntamientos a activar sus planes de emergencia, reforzar sus medios y cerrar instalaciones y suspender actos programados.
Cerrados los accesos a las playas de Anaga
El Día
Aplazamientos en el deporte tinerfeño por la borrasca Emilia
El Cabildo Insular anuncia el cierre de sus instalaciones este fin de semana. Se aplaza el partido del Echeyde, de División de Honor de waterpolo. También para la base en fútbol, baloncesto...
- La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
- La borrasca Emilia obliga al cierre de espacios públicos y la suspensión de actos en Tenerife
- Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
- DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
- Los dueños recuperan el Hotel Callao Salvaje tras diez meses de okupación
- Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino