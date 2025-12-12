DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos naranja y amarillo en Canarias para este sábado, 13 de diciembre, con especial incidencia en Tenerife y en las islas orientales, donde se esperan lluvias, viento, tormentas y nieve en cotas altas. La borrasca afectará también a las islas occidentales.

En Tenerife se prevé un predominio de cielos muy nubosos, con precipitaciones más frecuentes en el norte y las zonas de medianías, sin descartar chubascos localmente fuertes. Además, la Aemet advierte de que algunas lluvias podrían venir acompañadas de tormentas, especialmente en el entorno de las islas orientales y centrales.

La cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros, por lo que el Teide y las cumbres de Tenerife podrían registrar nevadas durante la jornada. Las temperaturas experimentarán un descenso ligero a moderado, más notable en las máximas.

El viento del norte también será protagonista: soplará con intensidad y dejará rachas muy fuertes en las vertientes este y oeste, así como en medianías y zonas altas de Tenerife. Tampoco se descartan rachas intensas en las islas orientales durante las primeras horas del día.

La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife El mal tiempo ha causado varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Tenerife Norte y dos desvíos durante las primeras horas de la mañana. Leer más.

Clara Santamaría Navidad blanca en Canarias por una borrasca que traerá viento, lluvia e incluso nieve El temporal de «gran impacto» Emilia obliga a la Aemet a activar avisos amarillos para el sábado por nevada en cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria

Efe Alerta por vientos en Canarias que pueden superar los 100 kilómetros por hora el sábado La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por vientos a partir de las 09:00 horas de mañana viernes en Gran Canaria y las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora en las cumbres en la jornada del sábado. Para el viernes se espera viento del norte y noroeste fuerte a todos los niveles (mar, costa, medianías, zonas altas y cumbres), que afectará principalmente a las vertientes oeste y este, así como a zonas altas expuestas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.