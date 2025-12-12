Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado varios avisos amarillos y naranjas por meteorología adversa para un fin de semana que se espera pasado por agua en Canarias

Una joven se protege de la lluvia en el casco histórico de La Laguna.

Una joven se protege de la lluvia en el casco histórico de La Laguna. / MARÍA PISACA

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos naranja y amarillo en Canarias para este sábado, 13 de diciembre, con especial incidencia en Tenerife y en las islas orientales, donde se esperan lluvias, viento, tormentas y nieve en cotas altas. La borrasca afectará también a las islas occidentales.

En Tenerife se prevé un predominio de cielos muy nubosos, con precipitaciones más frecuentes en el norte y las zonas de medianías, sin descartar chubascos localmente fuertes. Además, la Aemet advierte de que algunas lluvias podrían venir acompañadas de tormentas, especialmente en el entorno de las islas orientales y centrales.

La cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros, por lo que el Teide y las cumbres de Tenerife podrían registrar nevadas durante la jornada. Las temperaturas experimentarán un descenso ligero a moderado, más notable en las máximas.

El viento del norte también será protagonista: soplará con intensidad y dejará rachas muy fuertes en las vertientes este y oeste, así como en medianías y zonas altas de Tenerife. Tampoco se descartan rachas intensas en las islas orientales durante las primeras horas del día.

