En Directo
DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado varios avisos amarillos y naranjas por meteorología adversa para un fin de semana que se espera pasado por agua en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos naranja y amarillo en Canarias para este sábado, 13 de diciembre, con especial incidencia en Tenerife y en las islas orientales, donde se esperan lluvias, viento, tormentas y nieve en cotas altas. La borrasca afectará también a las islas occidentales.
En Tenerife se prevé un predominio de cielos muy nubosos, con precipitaciones más frecuentes en el norte y las zonas de medianías, sin descartar chubascos localmente fuertes. Además, la Aemet advierte de que algunas lluvias podrían venir acompañadas de tormentas, especialmente en el entorno de las islas orientales y centrales.
La cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros, por lo que el Teide y las cumbres de Tenerife podrían registrar nevadas durante la jornada. Las temperaturas experimentarán un descenso ligero a moderado, más notable en las máximas.
El viento del norte también será protagonista: soplará con intensidad y dejará rachas muy fuertes en las vertientes este y oeste, así como en medianías y zonas altas de Tenerife. Tampoco se descartan rachas intensas en las islas orientales durante las primeras horas del día.
La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
El mal tiempo ha causado varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Tenerife Norte y dos desvíos durante las primeras horas de la mañana.
La Aemet prevé nevadas en las cumbres de Tenerife este viernes
La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes, 12 de diciembre, en Tenerife indica que habrá un predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde.
Clara Santamaría
Navidad blanca en Canarias por una borrasca que traerá viento, lluvia e incluso nieve
El temporal de «gran impacto» Emilia obliga a la Aemet a activar avisos amarillos para el sábado por nevada en cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria
Efe
Alerta por vientos en Canarias que pueden superar los 100 kilómetros por hora el sábado
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por vientos a partir de las 09:00 horas de mañana viernes en Gran Canaria y las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora en las cumbres en la jornada del sábado.
Para el viernes se espera viento del norte y noroeste fuerte a todos los niveles (mar, costa, medianías, zonas altas y cumbres), que afectará principalmente a las vertientes oeste y este, así como a zonas altas expuestas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.
Efe
Alerta por fenómenos costeros en Canarias, con olas que podrían alcanzar hasta 13 metros
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por fenómenos costeros ante el empeoramiento previsto a partir de mañana viernes, con olas que podrían alcanzar los 13 metros en la jornada del sábado, en cuyo caso se elevaría a alerta máxima.
