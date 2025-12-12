Detenidos dos jóvenes en Tenerife tras intentar robar una gasolinera con violencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes como presuntos autores de un intento de robo con violencia ocurrido durante la tarde del pasado 18 de noviembre en una gasolinera situada en el polígono industrial de La Gañanía, en el municipio de Los Realejos, Tenerife.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las siete de la tarde cuando ambos individuos accedieron al establecimiento con la intención de sustraer la caja registradora. Tras forcejear con el personal, no lograron su objetivo y huyeron del lugar en una motocicleta. Minutos después, el vehículo utilizado para la fuga fue localizado en una zona próxima del mismo polígono industrial.

La rápida intervención policial permitió la detención de los dos jóvenes relacionados con el intento de robo.

Asimismo, investigación desarrollada por la Policía Nacional ha permitido determinar la presunta implicación de uno de los arrestados en uno de los robos cometidos la misma tarde, mientras que al segundo detenido se le atribuye la presunta comisión de cuatro robos violentos perpetrados en distintos establecimientos de Los Realejos en el mismo periodo, presentando todos los hechos un patrón similar basado en el uso de la fuerza física para intentar sustraer la recaudación de los comercios afectados.

En la actualidad, la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos