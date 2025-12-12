Cae una red criminal que modificaba armas y movía grandes cargamentos de cocaína entre Sevilla y Tenerife

La Guardia Civil ha detenido a siete personas en el marco de la operación Embarcadero-Bambú, una investigación que ha permitido desarticular una organización criminal con ramificaciones en Sevilla y Tenerife.

El grupo se dedicaba, según fuentes del instituto armado, a la adquisición, modificación y distribución de armas de fuego destinadas al mercado ilegal, además de gestionar el transporte de importantes cantidades de cocaína hacia las islas.

La operación supone un golpe relevante contra las redes que operan en el tráfico ilícito de armas, un ámbito que las fuerzas de seguridad consideran prioritario por su vinculación con otros delitos graves.

Registros y abundante material incautado

Durante la investigación, los agentes practicaron siete entradas y registros en viviendas situadas en distintos municipios de Sevilla y Tenerife, además de inspeccionar varias naves y oficinas relacionadas con la actividad del grupo. En estos espacios se hallaron más de 30 armas de fuego de distintos calibres, así como más de 1.300 cartuchos metálicos listos para su uso.

Los investigadores también intervinieron sustancias estupefacientes, relojes y joyas de alto valor, máquinas de contar dinero, equipos usados para detectar posibles seguimientos policiales y más de 30.000 euros en efectivo. Todo este material apuntala, según los agentes, la estructura económica y operativa del grupo desarticulado.

Un taller clandestino con banco de pruebas insonorizado

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en una nave que escondía un taller clandestino acondicionado para la fabricación y transformación de armas. La estancia estaba equipada con herramientas específicas y un banco de pruebas insonorizado, donde los clientes podían probar las armas modificadas antes de adquirirlas.

Este tipo de instalaciones supone un riesgo elevado, ya que facilita la circulación de armamento sin control y con capacidad letal aumentada.

Transporte de cocaína entre la Península y Tenerife

Paralelamente, la investigación permitió comprobar que la organización trasladaba más de 50 kilos de cocaína cada semana desde Sevilla y Madrid hacia Tenerife.

A lo largo de la operación se interceptaron varios envíos que sumaban más de 20 kilos de esta sustancia.

Cinco detenidos entran en prisión provisional

El caso está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 14 de Sevilla, que ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza de cinco de los arrestados, mientras que los otros dos continúan a la espera de resolución judicial.