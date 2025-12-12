El Cabildo presenta Ilusiones de Navidad - Estrella de Invierno, un espectáculo único en el corazón de Tenerife

La Plaza del Cabildo de Tenerife se transformará en un espacio mágico con el espectáculo y propuesta cultural Ilusiones de Navidad - Estrella de Invierno, que será inaugurado el próximo 19 de diciembre a las 20.00 horas. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, explicó que este año el Cabildo se convertirá en un lienzo gigante para este evento de gran formato, aprovechando su arquitectura para crear una experiencia inmersiva a través de videomapping 3D, iluminación LED, láseres y efectos especiales”.

“Una propuesta estética que combina tradición navideña y tecnología. El espectáculo “Estrella de Invierno” llevará a los asistentes a un viaje mágico por los Reinos de la Navidad: el Recuerdo, el Asombro, la Tradición y los Sueños”, expuso.

Asimismo, enfatizó en el Cabildo de Tenerife reafirma, “una vez más, su compromiso con la cultura y el arte, brindando a los ciudadanos y a los visitantes la posibilidad de disfrutar de un espectáculo de calidad que no solo enriquecerá nuestras fiestas, sino que también impulsará la visibilidad del talento local, consolidando a nuestras Islas como un referente de creatividad y excelencia”.

El director de Encaro Factory, Enrique Camacho, destacó que “se trata de un espectáculo 100% original creado para el Cabildo, con una música elaborada especialmente para el mismo y, por tanto, una producción 100% canaria”. El apartado musical y vocal cuenta con un elenco canario de primer nivel, cuidadosamente seleccionado para garantizar tanto la excelencia artística como la cercanía cultural con el público de Tenerife. Se contará con las voces de Alexis Hernández, Jadel, Mel Ömana, Miriam Reyes y Árgel Campos.

Se trata de una continuación del éxito alcanzado con el espectáculo "Brillantina en Navidad" el año pasado, que promete ser una experiencia navideña inolvidable, cargada de emoción, tecnología avanzada y un fuerte compromiso con el talento local.

Ofrecerá una experiencia visual única, sino que también es un ejemplo del compromiso con la cultura y el espectáculo en Tenerife. Estrella de Invierno” refuerza el objetivo del Cabildo de fomentar la cultura y las artes, situando a Tenerife como un referente en el ámbito de los grandes espectáculos europeos.

Presentación de Ilusiones de Navidad / E. D.

“Estrella de Invierno” no solo se centra en la parte visual y tecnológica, sino que también se ha diseñado para ser una experiencia inclusiva y accesible para todas las edades. Cada componente del espectáculo, desde la música hasta la escenografía, está pensado para involucrar a todo el público, según explicaron el escenógrafo Carlos Santos, y Juanjo Beloqui, diseñador de iluminación y coordinación mapping, quien apuntó que se contará con infografías para crear mundos virtuales “todo modelado y animado a mano”.

Respecto a la iluminación, será de tal manera que el público esté integrado y sentir que está dentro de la escena.

Impacto

Además de su valor cultural, “Estrella de Invierno” tiene un impacto positivo en la economía local. La realización de este evento ha permitido la creación de hasta 100 puestos de trabajo directos e indirectos en áreas como sonido, iluminación, escenografía y producción.

También se generarán oportunidades de empleo en sectores vinculados al turismo, la hostelería y el comercio local, beneficiándose de la afluencia de público a la zona durante las fiestas navideñas. Con una inversión en talento local, proveedores y empresas canarias, el evento contribuye al desarrollo del tejido cultural y económico de Santa Cruz y Tenerife, favoreciendo tanto a pequeñas empresas como a emprendedores locales.

La Plaza del Cabildo se convierte, de esta manera, en un punto de encuentro familiar, donde la magia de la Navidad se vive de manera cercana y participativa.

Detalles del evento:

• Fechas: Del 19 de diciembre al 4 de enero, excepto los días 24 y 31 de diciembre

• Horario: 19:00, 20:00 y 20:45 (tres pases diarios)

• Ubicación: Plaza del Cabildo de Tenerife, Santa Cruz

• Duración: 13 minutos por pase

• Entrada gratuita

"Estrella de Invierno" es un espectáculo navideño diseñado específicamente para la Plaza del Cabildo, con la participación de hasta 100 profesionales locales y la colaboración de empresas de Tenerife. Este evento es un ejemplo del compromiso con la sostenibilidad, la accesibilidad y el impulso a la creatividad en Canarias.