La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife

La borrasca Emilia comienza a tocar Tenerifey se ha hecho notar en los aeropuertos de la Isla. Varios aviones han tenido que cortar su aproximación para aterrizar en Tenerife Norte debido a las malas condiciones meteorológicas. Dos vuelos, uno procedente de Lanzarote y otro de El Hierro, han tenido que ser desviados a Tenerife Sur por el mal tiempo.

Los bancos de neblina se han alojado en las inmediaciones de la pista de aterrizaje y desde controladores aéreos se informa de distintas frustradas (maniobra de seguridad donde se interrumpe el aterrizaje en la fase final). Además, más de veinticinco vuelos han sufrido algún tipo de retraso en la estación aérea del norte de la Isla, ya sea a la hora de salida o de llegada.

Se apunta a que a lo largo del día se podrían vivir situaciones similares, con demoras y posibles desvíos a Tenerife Sur o a otros aeropuertos alternativos por seguridad. Se ruega a todas las personas que vayan a coger un vuelo en Canarias o tengan pensado acercarse a recoger a algún familiar o amigo, consulten las fuentes de Aena o de los organismos competentes para conocer la información de cada vuelo y no provocar montoneras o colas a las puertas de los aeropuertos.

