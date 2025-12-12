La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
El mal tiempo ha causado varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Tenerife Norte y dos desvíos durante las primeras horas de la mañana
La borrasca Emilia comienza a tocar Tenerifey se ha hecho notar en los aeropuertos de la Isla. Varios aviones han tenido que cortar su aproximación para aterrizar en Tenerife Norte debido a las malas condiciones meteorológicas. Dos vuelos, uno procedente de Lanzarote y otro de El Hierro, han tenido que ser desviados a Tenerife Sur por el mal tiempo.
Los bancos de neblina se han alojado en las inmediaciones de la pista de aterrizaje y desde controladores aéreos se informa de distintas frustradas (maniobra de seguridad donde se interrumpe el aterrizaje en la fase final). Además, más de veinticinco vuelos han sufrido algún tipo de retraso en la estación aérea del norte de la Isla, ya sea a la hora de salida o de llegada.
Se apunta a que a lo largo del día se podrían vivir situaciones similares, con demoras y posibles desvíos a Tenerife Sur o a otros aeropuertos alternativos por seguridad. Se ruega a todas las personas que vayan a coger un vuelo en Canarias o tengan pensado acercarse a recoger a algún familiar o amigo, consulten las fuentes de Aena o de los organismos competentes para conocer la información de cada vuelo y no provocar montoneras o colas a las puertas de los aeropuertos.
Sigue en directo todo lo que pase tanto en Tenerife como en el resto de Canarias.
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
- Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
- Los dueños recuperan el Hotel Callao Salvaje tras diez meses de okupación
- Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino
- La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios
- La Audiencia Provincial ejecuta la salida de los okupas del hotel Callao Salvaje: “El estado es dantesco y deplorable”
- Abierto desde 1994: el local que recomiendan todos los tinerfeños por sus bocadillos