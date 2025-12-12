La borrasca Emilia pone a Tenerife en alerta por nevadas y a Canarias por fenómenos costeros, lluvias, inundaciones, tormentas y viento
El Gobierno autonómico ha actualizado las alertas y prealertas del Archipiélago ante la aproximación de las precipitaciones
El Gobierno de Canarias ha actualizado la situación meteorológica del Archipiélago tras las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. La llegada de una de las partes más complejas de la borrasca Emilia ha llevado al órgano autonómico a tomar distintas precauciones para evitar males y riesgos innecesarios para los canarios. La más llamativa llega con la nieve, pues Tenerife se encuentra en alerta por nevadas en las cumbres, mientras que para La Palma se decreta la prealerta por el mismo fenómeno atmosférico.
Un potaje meteorológico que ha llevado a declarar la prealerta por tormentas, la alerta por vientos, lluvias y por inundaciones y la alerta máxima por fenómenos costeros en toda Canarias. Esta última se sigue con bastante detenimiento tras lo sucedido trágicamente el pasado fin de semana con cinco fallecidos por el mal estado del mar.
Las olas pueden alcanzar entre los cinco y los siete metros de altitud en las costas del norte, este y oeste de las islas de mayor relieve, y en el litoral norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. En el resto del litoral, riesgo de olas significativas entre 2,5 y 4 metros de altura. Esto ha llevado a que también se active a partir de las 18:00 horas la alerta por inundaciones costeras
A partir de las 15:00 horas se espera que las rachas de viento se encuentren en una velocidad media entre 40 y 60 kilómetros por horas, con intervalos puntuales de 60 a 70 km/h. La Aemet apunta de que hay riesgo que rachas muy fuertes que oscilen entre los 70 y los 100 kilómetros por horas. En cuanto al mar y a la tormenta, los distintos avisos entran en vigor a partir de las 18:00 horas, mientras que la alerta por nevadas comienza a las 22:00 horas.
Consejos
Cómo prevenir
- Preste atención a las previsiones meteorológicas y a las recomendaciones de las autoridades al respecto.
- Revise el estado de los tejados, azoteas y bidones de agua, así como desagües y bajantes.
- Aunque el cielo esté despejado, no estacione su vehículo en el cauce de los barrancos.
- Revise y tenga preparado linterna o velas, cocina tipo camping-gas en previsión de falta de fluido eléctrico, agua potable, medicinas, radio a pilas, etc.
- Evite salir de excursión o de acampada hasta que no se reestablezca la normalidad.
- Evite los desplazamientos. En caso de necesidad, conduzca con precaución y no atraviese zonas que puedan inundarse.
Cómo actuar
- Sintonice las emisoras de radio locales y siga las instrucciones que se indican.
- Si observa que la tormenta viene acompañada de rayos o relámpagos, cierre las ventanas y puertas de la vivienda ya que las corrientes de aire atraen los rayos.
- Desenchufe los aparatos eléctricos para evitar que sean dañados por una subida de tensión o que ocasionen descargas eléctricas.
- En caso de inundación desconecte el interruptor general de electricidad de la vivienda.
- Si la tormenta le sorprende cuando va conduciendo, disminuya la velocidad y extreme las precauciones ya que la calzada puede verse afectada por desprendimientos.
- No se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atraviese los tramos inundados para evitar que la fuerza del agua le arrastre.
- Si está en el campo, recuerde que no debe refugiarse debajo de árboles solitarios, ni subir a zonas elevadas y aléjese de alambradas, torres o cualquier estructura metálica.
- Evite llamar por teléfono, a fin de evitar que se colapsen las líneas.
- En caso de emergencia no dude en llamar al 1-1-2.
- Para cualquier solicitud de información llamar al teléfono 0-12.
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
- Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
- Los dueños recuperan el Hotel Callao Salvaje tras diez meses de okupación
- Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino
- La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios
- La Audiencia Provincial ejecuta la salida de los okupas del hotel Callao Salvaje: “El estado es dantesco y deplorable”
- Abierto desde 1994: el local que recomiendan todos los tinerfeños por sus bocadillos