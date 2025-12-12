La borrasca Emilia obliga al cierre de espacios públicos y la suspensión de actos en Tenerife

La llegada a Canarias de la borrasca Emilia dejará vientos, fuertes lluvias, oleaje e, incluso, nieve en las cumbres. Una situación que ha puesto en alerta por diferentes fenómenos meteorológicos a todo el archipiélago y que obliga, por tanto, a suspender o aplazar algunos de los actos programados y, sobre todo, las actividades al aire libre.

Para estar informado de ello, los ayuntamientos están difundiendo a través de sus canales oficiales cuáles son las actividades suspendidas.

Estos son algunos de los actos que se cancelarán este fin de semana en la isla de Tenerife:

Santa Cruz de Tenerife

En Santa Cruz de Tenerife permanecerán cerrados varios espacios públicos este sábado. Entre ellos se encuentran el parque de la Granja, el parque Don Quijote y el parque Las Indias. Debido a la alerta por mar de fondo, también se cerrarán Los Charcos de Valleseco y El Bloque, zonas donde se prevén olas que podrían superar los cuatro metros, según la Aemet.

La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ha activado el Cecopal, debido a la llegada de la borrasca. Por ello, informa del aplazamiento de toda la actividad municipal al aire libre mientras permanezcan activas las alertas decretadas. Esta medida afecta a actos, eventos y actividades deportivas, culturales o de ocio en espacios abiertos de titularidad municipal.

Candelaria

En el municipio de Candelaria, desde las 15:00 horas de este viernes, se suspenden todas las actividades en espacios abiertos y queda prohibido estacionar en el cauce de los barrancos.

De hecho, desde este jueves, el Ayuntamiento ya había informado de la suspensión del evento Tapas y Vinos 2025, programado para este sábado 13 de diciembre en la Plaza de los Pescadores, debido a la previsión meteorológica adversa anunciada para este fin de semana.

Güímar

El Ayuntamiento de Güímar ha informado, por su parte, de la suspensión de diferentes actividades del área de comercio, como el tren turístico (se suspende el recorrido previsto por el Puertito de Güímar), los talleres y la ludoteca, y el pintacaras y el concierto familiar previstos en la Plaza de Las Flores.

El Rosario

El Ayuntamiento de El Rosario ha activado el Plan de Emergencias Municipal debido a las alertas, por lo que, desde las 15:00 horas de este viernes quedan suspendidas todas las actividades deportivas y culturales al aire libre.

Tacoronte

El Ayuntamiento de Tacoronte ha activado el Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil y ha decidido suspender todas las actividades deportivas, culturales y de ocio previstas en el municipio desde las 12:00 horas de este viernes.

Cartel del aplazamiento de la feria. / E. D.

Además, ha añadido que queda aplazada la Feria del Regalo, el Dulce y la Artesanía de Navidad, prevista para este fin de semana en La Estación. Su nueva fecha será el 20 y 21 de diciembre.