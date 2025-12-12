La Aemet prevé nevadas en las cumbres de Tenerife este viernes
La isla estará en aviso por vientos y fenómenos costeros
La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes, 12 de diciembre, en Tenerife indica que habrá un predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde.
Se esperan lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte, siendo menos probables y de carácter ocasional en el resto de vertientes y no se descarta alguna tormenta y alguna nevada en las cumbres de Tenerife a últimas horas.
De hecho, se espera una jornada compleja en la isla, con avisos desde mediodía por viento y fenómenos costeros.
Más frío
En cuanto a las temperaturas, estarán en descenso, ligero en costas y moderado en zonas altas. Viento flojo a moderado del nordeste, aumentando a norte fuerte a partir del mediodía, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h.
Previsión del tiempo
Esta es la previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:
TENERIFE
Predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde. Lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte, siendo menos probables y de carácter ocasional en el resto de vertientes. No se descarta que a últimas horas las precipitaciones sean en forma de nieve en cumbres. Temperaturas en descenso, ligero en costas y moderado en zonas altas. Viento flojo a moderado del nordeste, aumentando a norte fuerte a partir del mediodía, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 21
LA GOMERA
Predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde. Lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte serán menos probables y de carácter ocasional en vertiente sur. Temperaturas ligero descenso. Viento flojo a moderado del norte, aumentando a fuerte a lo largo de la mañana, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h, principalmente durante la tarde y noche.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de la Gomera 17 22
LA PALMA
Predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde. Lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte, siendo menos probables y de carácter ocasional en el resto de vertientes. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas altas. Viento flojo a moderado del norte, aumentando a fuerte a lo largo de la mañana, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h, principalmente durante la tarde y noche.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de la Palma 15 20
EL HIERRO
Predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde. Lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte; serán menos probables y de carácter ocasional en vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado del nordeste, aumentando a norte fuerte a lo largo de la mañana, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h, principalmente durante la tarde y noche.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 18
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
- Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
- Los dueños recuperan el Hotel Callao Salvaje tras diez meses de okupación
- Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino
- La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios
- La Audiencia Provincial ejecuta la salida de los okupas del hotel Callao Salvaje: “El estado es dantesco y deplorable”
- Abierto desde 1994: el local que recomiendan todos los tinerfeños por sus bocadillos