Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue en directo la evolución de la borrasca Emilia en CanariasManifestación de taxistas en Santa CruzMaría Corina MachadoHuelga de médicos en CanariasAbsentismo laboral
instagramlinkedin

La Aemet prevé nevadas en las cumbres de Tenerife este viernes

La isla estará en aviso por vientos y fenómenos costeros

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes, 12 de diciembre, en Tenerife indica que habrá un predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde.

Se esperan lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte, siendo menos probables y de carácter ocasional en el resto de vertientes y no se descarta alguna tormenta y alguna nevada en las cumbres de Tenerife a últimas horas.

De hecho, se espera una jornada compleja en la isla, con avisos desde mediodía por viento y fenómenos costeros.

Más frío

En cuanto a las temperaturas, estarán en descenso, ligero en costas y moderado en zonas altas. Viento flojo a moderado del nordeste, aumentando a norte fuerte a partir del mediodía, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h.

Previsión del tiempo

Esta es la previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:

TENERIFE

Predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde. Lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte, siendo menos probables y de carácter ocasional en el resto de vertientes. No se descarta que a últimas horas las precipitaciones sean en forma de nieve en cumbres. Temperaturas en descenso, ligero en costas y moderado en zonas altas. Viento flojo a moderado del nordeste, aumentando a norte fuerte a partir del mediodía, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 21

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde. Lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte serán menos probables y de carácter ocasional en vertiente sur. Temperaturas ligero descenso. Viento flojo a moderado del norte, aumentando a fuerte a lo largo de la mañana, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h, principalmente durante la tarde y noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de la Gomera 17 22

El Teide amanece nevado

El Teide nevado, en una imagen de archivo. / Arturo Jiménez

LA PALMA

Predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde. Lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte, siendo menos probables y de carácter ocasional en el resto de vertientes. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas altas. Viento flojo a moderado del norte, aumentando a fuerte a lo largo de la mañana, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h, principalmente durante la tarde y noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de la Palma 15 20

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde. Lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte; serán menos probables y de carácter ocasional en vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado del nordeste, aumentando a norte fuerte a lo largo de la mañana, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h, principalmente durante la tarde y noche.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 18

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents