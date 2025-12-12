La Aemet prevé nevadas en las cumbres de Tenerife este viernes

La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes, 12 de diciembre, en Tenerife indica que habrá un predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde.

Se esperan lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte, siendo menos probables y de carácter ocasional en el resto de vertientes y no se descarta alguna tormenta y alguna nevada en las cumbres de Tenerife a últimas horas.

De hecho, se espera una jornada compleja en la isla, con avisos desde mediodía por viento y fenómenos costeros.

Más frío

En cuanto a las temperaturas, estarán en descenso, ligero en costas y moderado en zonas altas. Viento flojo a moderado del nordeste, aumentando a norte fuerte a partir del mediodía, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h.

TENERIFE

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 21

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde. Lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte serán menos probables y de carácter ocasional en vertiente sur. Temperaturas ligero descenso. Viento flojo a moderado del norte, aumentando a fuerte a lo largo de la mañana, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h, principalmente durante la tarde y noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de la Gomera 17 22

LA PALMA

Predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde. Lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte, siendo menos probables y de carácter ocasional en el resto de vertientes. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas altas. Viento flojo a moderado del norte, aumentando a fuerte a lo largo de la mañana, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h, principalmente durante la tarde y noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de la Palma 15 20

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos o cubiertos, abriéndose algunos claros en costas a partir de la tarde. Lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte; serán menos probables y de carácter ocasional en vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado del nordeste, aumentando a norte fuerte a lo largo de la mañana, con probables rachas muy fuertes, especialmente en vertientes este y oeste, así como en zonas altas expuestas, donde no se descarta que se superen localmente los 80-90 km/h, principalmente durante la tarde y noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 18